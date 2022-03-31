至於央、國企獲內地監管及金融機構支持出手併購，潤地表示，現時監管部門明確鼓勵央、國企收並購，早前集團已獲得招行230億元人民幣的併購融資額度，亦有另外幾家銀行，加起來併購貸規模已達千億，並隨時可以起動，為收併購提供了條件。但集團更傾向以項目為收併購目標，不考慮收購公司或平台。

同時，潤地管理層表示，亦會將收併購標的與公開招拍掛的目標進行風險及回報等比較才進行收併購。

問到今年銷售增長，集團僅表示會保持增長，不會追求衝規模，而是有質量的增長。管理層又認為，政策及行業的下行已基本見底，但消費者信心可能要待一些綜合刺激提振措施才能提升。行業普遍認為今年樓市上半年低開，下半年會回升。

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