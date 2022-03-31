謝邱安儀又指，相信本月情況與2月份相近，當中僅個人護理產品、超市、健康護理等與疫情相關類別可錄得增長，其餘眼鏡、百貨、時裝、珠寶鐘錶等仍同告下跌，個別商戶更預計跌幅高達六成。

她續稱，受防疫措施影響，不少會員反映2月中至3月份市面人流大減，生意表現疲弱；儘管3月中後期情況有所改善，但仍然持續偏軟。主要由於顧客除了日常用品，對其他消費品購買意欲甚低所致。

對於電子消費券即將於4月發放，謝邱安儀表示，大部份受訪公司普遍預期市面人流會回復正常，但對銷售估計則不太樂觀，部份公司更稱相信生意會持續疲弱。

多個零售商早前紛紛因應疫情而調整營業時間，謝邱安儀指，幾近全部受訪公司於3月均有作出有關安排，但4月份相關情況則有改善，僅一半表示會縮短營業時間。不過，有約14%受訪公司表示3月份結束部份分店營業，但相關比例於4月份則增至24%，意味下月吉舖情況嚴峻。

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