moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

零售協會：大部份會員預期消費券僅帶動人流 對生意幫助有限

本港上月零售銷售額由升轉跌14.6%，差過市場預期，並結束一年升勢。香港零售管理協會主席謝邱安儀於記者會指，上月跌勢反映第五波疫情；值得留意的是，與2019年同期相比，零售銷售額按年下跌38%，較早前缺乏遊客時期僅跌三成為多，意味本輪疫情對零售行業影響更為嚴峻。

謝邱安儀又指，相信本月情況與2月份相近，當中僅個人護理產品、超市、健康護理等與疫情相關類別可錄得增長，其餘眼鏡、百貨、時裝、珠寶鐘錶等仍同告下跌，個別商戶更預計跌幅高達六成。

她續稱，受防疫措施影響，不少會員反映2月中至3月份市面人流大減，生意表現疲弱；儘管3月中後期情況有所改善，但仍然持續偏軟。主要由於顧客除了日常用品，對其他消費品購買意欲甚低所致。

對於電子消費券即將於4月發放，謝邱安儀表示，大部份受訪公司普遍預期市面人流會回復正常，但對銷售估計則不太樂觀，部份公司更稱相信生意會持續疲弱。

多個零售商早前紛紛因應疫情而調整營業時間，謝邱安儀指，幾近全部受訪公司於3月均有作出有關安排，但4月份相關情況則有改善，僅一半表示會縮短營業時間。不過，有約14%受訪公司表示3月份結束部份分店營業，但相關比例於4月份則增至24%，意味下月吉舖情況嚴峻。

其他報道

財匯局：逾半上市公司核數師未制定新準則實施計劃

融創已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶

譚仔國際：譚仔三哥米線首間日本分店開業

港交所社區項目資助計劃接受社企申請

ISSB發表ESG建議披露準則並諮詢公眾 擬年內完成制訂

中生製藥去年多賺4.27倍 末期息增1倍

港交所下周一取消志高控股上市地位

禹洲去年盈利升逾6倍至8.6億人幣 不派末期息

澳門行政會：法案規定中介人及管理公司僅可服務一賭牌牌主  違法面臨閉場處分

證監會公布各委員會新任命及續任委員

通訊辦 ：奇妙電視明日起可透過無線電頻譜播放電視節目

遠展：下半財年共變現逾41億   

2月新申請按揭貸款按月大減37.2%

2月人民幣存款急回落至萬億以下

中石油去年盈利增3.85倍 末期息0.09622元人幣

香港2月零售銷售額按年轉跌14.6% 遠遜預期 網購升50%

惠康延續「日日有低價」計劃 明日起醫護人員可半價購買精選產品

缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌

Morningstar：本港基金分銷由銀行主導 資管缺還價能力

正榮今年不設銷售目標 擬出售20至30項目

自由鳥推首月1元學生月費計劃吸客

商務部：美將中電信中移動列受管制清單   中方將採取必要措施