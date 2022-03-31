中國石油（0857）董事長戴良厚表示，俄烏事件對全球影響深遠，對國際能源市場構成重大影響，在過去一段時間，油價已升50%至70%，並且處於高位震盪。集團會在關注ESG同時，採取多方舉措，確保原油及天然氣供應，當中會加大勘探力度，並且強化貿易補給，及增加投資氫能源力度2倍以上，目前所見供應正常，但是價格大幅上升。
在加大上游開發力度方面，中石油已在塔里木盤地等5個盤地的勘探開發上尋求突破。他又稱，集團會在新能源、天然氣及石油三方面，做到三分天下。隨著內地推出石油價格管理辦法，集團財務總監及董事會秘書柴守平指，中石油既顧及遵照國家要求，亦會市場化運作，確保有穩定供應。
至於在進口性業務虧損按年收窄，他解釋，這主要與直接開拓終端用戶、推進天然氣價格市場化、國家頒布進口氣政策加大退稅力度等因素有關。集團基於2021年度經營良好，現金流非常充裕下，將股息派發率推高至45%。
2022年的資本開支預算為2420億元人民幣，按年減少3.7%。透過推動降低融資成本等舉措，減省成本105億元人民幣。
在開發新能源、新材料方面，該集團副總裁楊繼鋼表示，他們會推動天然氣發電同時，與風、光等能源進行一體化發展，特別會在西部地區推進。另在新材料方面，會強化功能性，向航空、航天、醫療健康等領域去開發市場。
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