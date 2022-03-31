moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中石油：油價上升  會加大勘探力度保供應

中國石油（0857）董事長戴良厚表示，俄烏事件對全球影響深遠，對國際能源市場構成重大影響，在過去一段時間，油價已升50%至70%，並且處於高位震盪。集團會在關注ESG同時，採取多方舉措，確保原油及天然氣供應，當中會加大勘探力度，並且強化貿易補給，及增加投資氫能源力度2倍以上，目前所見供應正常，但是價格大幅上升。

在加大上游開發力度方面，中石油已在塔里木盤地等5個盤地的勘探開發上尋求突破。他又稱，集團會在新能源、天然氣及石油三方面，做到三分天下。隨著內地推出石油價格管理辦法，集團財務總監及董事會秘書柴守平指，中石油既顧及遵照國家要求，亦會市場化運作，確保有穩定供應。

至於在進口性業務虧損按年收窄，他解釋，這主要與直接開拓終端用戶、推進天然氣價格市場化、國家頒布進口氣政策加大退稅力度等因素有關。集團基於2021年度經營良好，現金流非常充裕下，將股息派發率推高至45%。

2022年的資本開支預算為2420億元人民幣，按年減少3.7%。透過推動降低融資成本等舉措，減省成本105億元人民幣。

在開發新能源、新材料方面，該集團副總裁楊繼鋼表示，他們會推動天然氣發電同時，與風、光等能源進行一體化發展，特別會在西部地區推進。另在新材料方面，會強化功能性，向航空、航天、醫療健康等領域去開發市場。

其他報道

零售協會：大部份會員預期消費券僅帶動人流 對生意幫助有限

世茂：疫情影響 今日未能刊發全年業績

華潤置地︰開發物業毛利率將維持22至23% 

財匯局：逾半上市公司核數師未制定新準則實施計劃

融創已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶

譚仔國際：譚仔三哥米線首間日本分店開業

港交所社區項目資助計劃接受社企申請

ISSB發表ESG建議披露準則並諮詢公眾 擬年內完成制訂

中生製藥去年多賺4.27倍 末期息增1倍

港交所下周一取消志高控股上市地位

禹洲去年盈利升逾6倍至8.6億人幣 不派末期息

澳門行政會：法案規定中介人及管理公司僅可服務一賭牌牌主  違法面臨閉場處分

證監會公布各委員會新任命及續任委員

通訊辦 ：奇妙電視明日起可透過無線電頻譜播放電視節目

遠展：下半財年共變現逾41億   

2月新申請按揭貸款按月大減37.2%

2月人民幣存款急回落至萬億以下

中石油去年盈利增3.85倍 末期息0.09622元人幣

香港2月零售銷售額按年轉跌14.6% 遠遜預期 網購升50%

惠康延續「日日有低價」計劃 明日起醫護人員可半價購買精選產品

缺北水成交縮34% 恒指收市跌235點 三大指數連跌3季 近3年最長連跌

Morningstar：本港基金分銷由銀行主導 資管缺還價能力

正榮今年不設銷售目標 擬出售20至30項目

自由鳥推首月1元學生月費計劃吸客

商務部：美將中電信中移動列受管制清單   中方將採取必要措施

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)

 