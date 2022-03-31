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大新銀行去年多賺11%息0.24元 淨息差擴闊至1.72%

近年息口低企，多家銀行的淨息差均持續呈下跌趨勢，但大新銀行（2356）淨息差仍然上升，達1.72%，按年升0.09個百分點。該行表示，淨息差上升是因為集團於年內致力控制資金成本，且年底利率有所上調。公告顯示，大新銀行去年利息支出大減51%至12.26億元，主要是銀行存款或客戶存款的利息支出減51%至10.66億元。不過，整體客戶存款總額上升3%，反映是支付客戶的存款利率下調。

大新金融賺13.08億元 末期息0.73元

淨息差仍然上升，帶動該行去年多賺11%至16.58億元，派末期息每股0.24元，按年升9%。大新金融（0440）則多賺13%至13.08億元，派末期息每股0.73元，按年增9%。大新銀行股價今日績前升0.7%，大新金融則升0.2%。

期內大新銀行的淨利息收入為39.44億元，按年增6.7%，淨服務費及佣金收入為11.97億元，按年增1.3%。資產質素持續改善，信貸減值虧損為3.73億元，按年減少42%。減值貸款佔總貸款0.97%，按年減少0.17個百分點。集團定期年終重估聯營公司重慶銀行（1963）的估值下降，繼上半年撥備2.51億元後，下半年進一步作出4.75億元撥備，全年減值撥備支出總額為 7.26億元。

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