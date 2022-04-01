報道引述消息指，已選擇高盛、美國銀行、摩根大通和花旗集團擔任擬議IPO的聯席全球協調人。其中一些知情人士稱，保時捷的IPO估值可能高達900億歐元（1,000億美元）。

一些顧問認為，鑒於其他豪華汽車和電動車製造商的估值水平以及保時捷自身的技術和成長潛力，潛在估值可能超過1000億歐元。

報道引述消息指，福士汽車計劃在該IPO交易中增加更多的銀行，擔任次要角色。PJT Partners Inc. 正在為控股公司Porsche Automobil Holding SE的監事會提供諮詢，後者為保時捷和皮耶希家族控制。摩根大通也一直在幫助這個家族控股公司。

福士汽車和這些銀行的代表拒絕發表評論。

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