港元現報7.8323元升值3點子，曾貶值最多23點子，貶值至7.8349元，是2019年11月5日7.8387元後最弱。亦曾升值最多12點子，報7.8314元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.71點子至0.04988%；1星期HIBOR跌8.41點子至0.08327%；2星期HIBOR跌7.08點子至0.11161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.59點子至0.52887%；6個月期HIBOR跌2.07點子至0.96488%；12個月期HIBOR跌0.36點子至1.72042%。

美元指數現報98.503升值0.191點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.45514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2162%，連續2日收窄，利差是2019年10月18日後最低，當日差距為-0.2885%。

對上一次連續2日收窄，是2022年3月29日，當日利差報-0.1454%。

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