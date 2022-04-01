摩根士丹利發表報告，將全年GDP預測由5.1%下調至4.6%，認為Omicron變異株的傳播力更強，中國未來幾個月內料將繼續嚴格遵守疫情零容忍政策。
大摩指，第三劑疫苗的總體接種率偏低，尤其是老年人，這成為當局今年大部分時間或堅持疫情清零政策的原因。
大摩指，在基本情境中，鑑於預期的政治改組和為國家老年人接種疫苗所需的時間，經濟學家預計，經濟復蘇主要將發生在今年最後一個季度。
在最壞的情境中，中國可能會將退出疫情清零政策的時間推遲到2023年上半年，反覆出現的封控可能導致更嚴重的供應鏈中斷，GDP或僅增長4%。
花旗亦發表報告，警告隨著中國堅持嚴格的疫情清零策略，第二季度經濟前景面臨風險。認為第二季GDP增速最多可能拉低0.9個百分點。「如果疫情未能在4月份控制住，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，那麼經濟影響可能會擴大」。
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