大摩指，第三劑疫苗的總體接種率偏低，尤其是老年人，這成為當局今年大部分時間或堅持疫情清零政策的原因。

大摩指，在基本情境中，鑑於預期的政治改組和為國家老年人接種疫苗所需的時間，經濟學家預計，經濟復蘇主要將發生在今年最後一個季度。

在最壞的情境中，中國可能會將退出疫情清零政策的時間推遲到2023年上半年，反覆出現的封控可能導致更嚴重的供應鏈中斷，GDP或僅增長4%。

花旗亦發表報告，警告隨著中國堅持嚴格的疫情清零策略，第二季度經濟前景面臨風險。認為第二季GDP增速最多可能拉低0.9個百分點。「如果疫情未能在4月份控制住，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，那麼經濟影響可能會擴大」。

其他報道

滬深三大指數半日向上 兩市成交額5962億人幣

世茂一筆境內債插7成 中途停牌

FT：華為在俄美之間陷兩難 倘繼續向俄出口設備恐再遭美國制裁

港元拆息全線向下 1個月HIBOR大跌至0.2389% 港元貶至逾2年最弱

保時捷IPO已選定牽頭銀行 估值或達千億美元

萬科旗下物業服務子公司萬物雲申請香港IPO

女股神Cathie Wood連續3天沽Tesla 套現約1億美元

財新中國3月製造業PMI跌穿50 見逾2年低 外需惡化

據報內地要求信貸資產財產權信託「不得新增，存量壓降」

美國針對俄羅斯晶片公司實施新一輪制裁 涉晶片製造商Mikron

科指股全跌 恒指低開303點 伙科指齊跌穿10天線

滬深三大指數今早低開 人行淨回籠900億元人幣

逾十隻內房未趕及公布業績而停牌 旭輝發19.6億可換股債

港股ADR跌384點 夜期低水218點 美期升亞股跌

紐約法院裁定 中國數據安全法不能作為拒絕披露估值報告的理由

憂經濟衰退 美股兩連跌 道指挫550點 紐約期油跌7%

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)