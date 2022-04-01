恒指半日跌159點或0.72%，報21837點，成交金額497億元；國指跌58點或0.77%，報7467點。恒生科技指數收報4479點，跌1.71%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，37隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升3.44%，收報108.4元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌8.18%，收報4.49元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報16.34元，升3.42%；跌幅最大的是百度（9888）收報133元，跌6.01%。

恒指10天線(21829.45點)失而復得。科指跌穿10天線(4556.9點)，20天線(4405.44點)失而復得。

北水休市。南水北上合計淨流入42.54億元人民幣，較上日增加303.78%，連續第3日流入，累計流入180.33億元。

有線寬頻（1097）去年蝕3.64億，探索免費電視新節目合作模式。收報0.042元，無升跌。

大新銀行（2356）去年多賺11%息0.24元，淨息差擴闊至1.72%。收報6.91元，跌0.72%。

國美零售（0493）去年虧損收窄至44億元人幣，手持現金顯著減少。收報0.47元，跌4.08%。

龍光（3380）去年核心盈利96.3億人幣，倒退兩成。收報2.2元，跌1.35%。

世茂服務（0873）去年多賺63%，末期息派息率為30%。收報4.24元，升0.95%。

華潤置地（1109）︰開發物業毛利率將維持22至23%。收報36.3元，跌0.55%。

融創（1918）已將「20融創01」利息劃付至指定賬戶。停牌。

譚仔國際（2217）：譚仔三哥米線首間日本分店開業。收報2.66元，無升跌。

中生製藥（1177）去年多賺4.27倍，末期息增1倍。收報4.49元，跌8.18%。

禹洲（1628）去年盈利升逾6倍至8.6億人幣，不派末期息。收報0.46元，升13.58%。

遠展（0035）：下半財年共變現逾41億。收報2.65元，跌0.38%。

中石油（0857）去年盈利增3.85倍，末期息0.09622元人幣。收報3.96元，跌2.46%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升13%；伊泰（3948）創52周高，見9.65元，收報8.91元，跌2.52%。

破底股方面

破底股包括，明發（0846）創上市新低，見0.24元，收報0.36元，升38.46%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.084元，收報0.084元，跌8.7%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.046元，收報0.046元，跌6.12%；雲智匯科技（1037）見52周低0.29元，收報0.29元，跌4.92%；煤氣（0003）見52周低9.3元，收報9.38元，跌1.16%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.05元，收報3.16元，升1.61%；宏光（6908）見52周低4.45元，收報4.59元，跌1.92%；國泰君安國際（1788）見52周低0.87元，收報0.88元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.38元，跌2.13%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；珠江鋼管（1938）見52周低0.245元，收報0.255元，升2%；九興（1836）見52周低7.2元，收報7.72元，升1.45%；盛業控股（6069）見52周低5.74元，收報5.94元，升0.68%。

異動股

上升異動股，包括，名仕快相（8483）收報0.094元，升44.62%；明發（0846）創上市新低，見0.24元，收報0.36元，升38.46%；松齡（1989）收報0.435元，升38.1%；上海復旦（1385）收報27.1元，升15.32%；禹洲（1628）收報0.46元，升13.58%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.13元，收報1.13元，升13%；廣匯寶信（1293）收報0.57元，升9.62%；中遠海控（1919）收報14.84元，升8.64%；冠軍科技集團（0092）收報0.09元，升8.43%；華融（2799）收報0.395元，升8.22%；都市麗人（2298）收報0.44元，升7.32%。

下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）收報10.14元，跌13.09%；嘉和生物（6998）收報4.41元，跌11.8%；旭輝（0884）收報4.07元，跌11.71%；朗詩（0106）收報0.23元，跌11.54%；稻草熊（2125）收報4.23元，跌11.13%；雲頂新耀（1952）收報23.15元，跌10.79%；佳兆業美好（2168）收報7.33元，跌10.72%；康方生物（9926）收報15.04元，跌9.83%；VESYNC（2148）收報4.85元，跌9.51%；愛帝宮（0286）收報0.45元，跌9.09%。

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