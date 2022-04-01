中國瑞風新能源（0527）公布截至去年底止未經審核業績，去年收入為3.52億元（人民幣，下同），按年升2%，股東應佔虧損3.69億元，較2020年虧損2.13億元進一步擴大。每股虧損0.186元，不派息。
公司解釋，去年虧損擴大，主要由於去年度產生的應收貿易及其他款項的預期信貸虧損撥備有所增加；以及根據減值評估，於去年度物業、廠房及設備減值虧損約達4066萬元。
瑞風新能源中午收報0.176元，跌0.6%。
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