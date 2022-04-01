在美上市中概股面臨除牌危機，歐振興表示，有關審計問題加上地緣政治因素，恐怕令談話難度較想像中高，不過認為只要內地繼續允許公司境外上市，中方仍會以正面態度溝通，期望年內有所突破。他續指，問題非「一時三刻」可解決，目前尚有兩年時間處理，而中概股一直以來作出不同準備，包括回流香港或「回A」上市以緩解退市後交易風險，相信能給予投資者一定信心。

至於會否有更多新股仿效蔚來（9866），以介紹形式上市不發行新股，歐振興認為，做法並非主流，相信只是「權宜之計」，理解部份中概股受除牌風險影響估值，或認為再度集資將攤薄股東權益，加上未有集資需要。不過，他續指，介紹形式上市未能擴闊公司香港股東基礎，以及提升流通量，因香港需徵收股票印花稅，考慮到交易成本上升，美國股東不會貿貿然在香港市場交易。他認為，若估值反彈至合理水平，不會有太多公司選擇此方式回流。

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