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優品360向童樂居捐贈快速抗原測試套裝、口罩等抗疫物資

不同企業持續援助弱勢社群，適逢兒童節，連鎖零食店優品360（2360）宣布香港保護兒童會轄下童樂居捐贈防疫用品，包括2500支快速抗原測試套裝、逾200盒成人及幼童口罩，預料院舍超過200名員工及兒童受惠。

另外，集團行政總裁許志群為幼童送上心意卡，祝願童樂居的孩子健康快樂地成長。 許志群表示，各地慶祝兒童節的習俗不一，善待及保護孩子卻是普世價值。童樂居事件令港人震驚及痛心。得悉院舍進行改革及引入新員工，集團向院舍送上防疫用品，希望讓員工在有足夠防護下照顧孩子，重新建立關愛及健康的院舍。

此前，集團於上月院舍爆發疫情個案期間，已捐贈1萬支快速抗原測試套裝，予7間群育學校及30多間中小型私營安老院舍，超過4000人受惠。

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