她續指，集團今年最大改革為進行人手調配，其中某部份部門員工上班時間將改為「三更」、即24小時運作；加上集團維持生產線步伐，預計集團今年生產量將可提升至少20%。

對於疫情導致物流、原材料成本上漲，顏寶鈴坦言，運輸成本無可避免提升，相信未來增長會持續，但有信心可透過不同方面抵銷成本壓力。集團早已與多個客戶及合作伙伴訂立機制，當成本價格超出某數字，客人費用則會按條款提高。

其他報道

李家超已請辭 即時開始休假

馬斯克再發起投票 問網民Twitter是否應該增添編輯按鈕

【有片：選股王】中鐵建受惠穩經濟措施

小米12周年 雷軍微博發布舊logo相

AEON信貸財務去年多賺13.5%至3.43億 派末期息22仙

銀河聯昌：合景泰富料如期公布業績

歐盟最高外交官稱與習近平的會晤是「雞同鴨講」

恒指半日跌320點 北水暫終止連續5日流出

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)