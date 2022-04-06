受惠去年美國等地經濟活動逐步復蘇，從事帽品製造、貿易及零售業務的飛達帽業（1100）去年業績亮眼，全年多賺近兩倍。集團副主席兼董事總經理顏寶鈴於業績會表示，今年首季訂單持續，業務仍然供不應求，目標今年收益維持雙位數增長，但升幅則未及去年強勁。
她續指，集團今年最大改革為進行人手調配，其中某部份部門員工上班時間將改為「三更」、即24小時運作；加上集團維持生產線步伐，預計集團今年生產量將可提升至少20%。
對於疫情導致物流、原材料成本上漲，顏寶鈴坦言，運輸成本無可避免提升，相信未來增長會持續，但有信心可透過不同方面抵銷成本壓力。集團早已與多個客戶及合作伙伴訂立機制，當成本價格超出某數字，客人費用則會按條款提高。
其他報道
AEON信貸財務去年多賺13.5%至3.43億 派末期息22仙
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)