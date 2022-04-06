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飛達帽業：部份部門人手採用24小時工作 料今年產能提升至少兩成

受惠去年美國等地經濟活動逐步復蘇，從事帽品製造、貿易及零售業務的飛達帽業（1100）去年業績亮眼，全年多賺近兩倍。集團副主席兼董事總經理顏寶鈴於業績會表示，今年首季訂單持續，業務仍然供不應求，目標今年收益維持雙位數增長，但升幅則未及去年強勁。

她續指，集團今年最大改革為進行人手調配，其中某部份部門員工上班時間將改為「三更」、即24小時運作；加上集團維持生產線步伐，預計集團今年生產量將可提升至少20%。

對於疫情導致物流、原材料成本上漲，顏寶鈴坦言，運輸成本無可避免提升，相信未來增長會持續，但有信心可透過不同方面抵銷成本壓力。集團早已與多個客戶及合作伙伴訂立機制，當成本價格超出某數字，客人費用則會按條款提高。

 

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