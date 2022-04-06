據《上海證券報》及《中國證券網》報道，匯豐此次增持的股權購自其合資夥伴前海金控。前海金控將在交易完成後，繼續持有匯豐前海證券10%的股權。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，對匯豐前海證券的增持體現集團對於快速發展的中國市場的持續投入，同時也有助於其在匯豐集團的這一重要市場擴大業務影響力，繼續為境內外客戶提供專業的金融服務。

匯豐前海證券於2017年12月開業，為匯豐在中國的投資銀行及證券業務旗艦機構，總部位於粵港澳大灣區的核心城市深圳，在北京和上海設有分公司。

匯控現報53.6元，跌0.83%。

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