聯儲局收水言論，推高美債息，美國10年期債息曾升最多3.24%，高見2.6294厘，是2019年3月19日2.6321厘後最高。環球股市向下，恒指今早低開282點，午後跌幅曾收窄至257點，臨近尾市跌幅再擴大，最多跌487點，全日高低波幅擴闊至230點。三大指數齊創逾一周最大跌幅，北水終止連續5日流出。科指跌穿10天線。
恒指收市跌421點或1.87%，報22080點，成交金額1342億元，較上日增加30.56%，是3月30日1553.59億元成交後最多；國指跌162點或2.09%，報7608點。恒生科技指數收報4587點，跌3.82%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、中移動（0941）、中海外（0688）貢獻恒指較多。騰訊（0700）收報381元，跌2.31%；阿里巴巴（9988）收報107.6元，跌5.36%；友邦（1299）收報82.5元，跌1.67%。
藍籌18隻升，46隻下跌，2隻無升跌。中海外（0688）升5.82%，收報26.35元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌7.43%，收報115.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報22.55元，升2.5%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.42元，跌6.86%。
恒指下試10天線(21996.88點)。科指跌穿10天線(4590.11點)。
北水南下合計淨流入6.37億元，終止連續5日流出，淨流入金額是3月23日45.6億元後最多。南水北上合計淨流出53.21億元人民幣，終止連續3日流入。
鳳凰衛視（2008）台北站傳5月關台，台灣經濟部：判定為中資，下月14日前須改正。收報0.385元，升1.32%。
財經花生｜譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥邀Tyson Yoshi「還你鴨血」。收報2.99元，升3.46%。
飛達帽業（1100）：部份部門人手採用24小時工作，料今年產能提升至少兩成。收報1.87元，跌1.06%。
AEON信貸財務（0900）去年多賺13.5%至3.43億，派末期息22仙。收報5.18元，升3.19%。
銀河聯昌：合景泰富（1813）料如期公布業績。收報3.71元，升2.77%。
小米（1810）車輛專利獲授權，涉自動駕駛技術。收報13.66元，跌2.71%。
遠東發展（0035）：BCInvest成功發行4.16億澳元住宅抵押貸款證券。收報2.68元，升1.13%。
開拓藥業（9939）公布新冠口服藥臨床試驗關鍵數據，股價曾升2.2倍。收報0.62元，升106.37%。
AEON信貸（0900）今公布業績。收報5.18元，升3.19%。
金界（3918）創辦人調任高級CEO，三子同獲委任CEO。收報7.01元，跌5.14%。
新世界（0017）於市建局5物業設自助口罩提取機，予受助者自行領取口罩。收報32.3元，跌0.31%。
英皇證券（0717）向「蟲草大王」陳恩德提供7300萬貸款。收報0.062元，升1.64%。
雅居樂（3383）收升一成，再售垃圾發電項目料收益3.4億人幣。收報4.46元，升1.36%。
裕承科金（0279）擬第三季建大灣區保險科技創新中心。收報0.214元，升18.89%。
花旗：料澳門8月重新競投賭牌，料全年賭收較原先目標再降只有逾千億元。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報7.1元，跌4.83%；美高梅中國（2282）收報4.85元，跌2.81%；澳博（0880）收報3.79元，跌2.82%；永利澳門（1128）收報5.64元，跌2.59%；銀河娛樂（0027）收報46.45元，跌1.28%；金沙中國（1928）收報18.8元，跌2.69%。
和記電訊（0215）旗下3香港推全渠道即時通訊方案，整合各即時通訊平台。收報1.28元，升0.79%。
碧桂園（2007）3月合同銷售按年跌42.9%。收報6.5元，升2.36%。
破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.26元，收報9.98元，升1.84%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.55元，收報2.5元，跌1.19%；綠城中國（3900）創52周高，見17元，收報16.56元，升4.55%；粤海置地（0124）創52周高，見1.2元，收報1.18元，升18%；中海外（0688）創52周高，見26.9元，收報26.35元，升5.82%；中海油（0883）創52周高，見11.84元，收報11.7元，升5.22%；伊泰（3948）創52周高，見9.78元，收報9.59元，升6.67%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.41元，收報8.1元，跌2.17%；思捷（0330）創52周高，見1元，收報0.99元，升8.79%。
破底股包括，海亮國際（2336）見52周低0.091元，收報0.091元，跌9%；煤氣（0003）見52周低9.18元，收報9.27元，跌2.22%；宏光（6908）見52周低4.35元，收報4.65元，跌3.53%；交銀國際（3329）見52周低1.13元，收報1.14元，跌1.72%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.38元，升2.7%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.62元，升106.37%；香港航天科技（1725）收報18.18元，升28.94%；天立教育（1773）收報0.91元，升21.33%；東銀國際（0668）收報0.175元，升20.69%；太陽娛樂（8082）平上市低位0.046元，收報0.055元，升19.57%；裕承科金（0279）收報0.214元，升18.89%；世紀聯合（1959）收報0.57元，升18.75%；粤海置地（0124）創52周高，見1.2元，收報1.18元，升18%；鳳祥（9977）收報1.3元，升15.04%；雲頂新耀（1952）收報28元，升12.22%；三葉草生物（2197）收報7.67元，升11.64%。
下跌異動股，包括，樂享（6988）收報2.29元，跌14.55%；嚐高美（8371）收報0.86元，跌10.42%；愛高集團（0328）收報0.09元，跌10%；英皇文化產業（0491）收報0.04元，跌9.09%；海亮國際（2336）見52周低0.091元，收報0.091元，跌9%；太陽國際（8029）收報0.36元，跌8.86%；珠光控股（1176）收報1.35元，跌8.78%；藥明康德（2359）收報124.8元，跌8.64%；百融雲（6608）收報9.17元，跌7.93%；暢捷通（1588）收報7.16元，跌7.85%；環球實業科技（1026）見52周低0.119元，收報0.119元，跌7.75%。
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