聯儲局收水言論，推高美債息，美國10年期債息曾升最多3.24%，高見2.6294厘，是2019年3月19日2.6321厘後最高。環球股市向下，恒指今早低開282點，午後跌幅曾收窄至257點，臨近尾市跌幅再擴大，最多跌487點，全日高低波幅擴闊至230點。三大指數齊創逾一周最大跌幅，北水終止連續5日流出。科指跌穿10天線。