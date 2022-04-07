上海市將與電商平台合作保障物資需求。美團（3690）曾升7.2%，現報166.4元，升3.42%。
上海市副市長陳通於在新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，政府已與眾多電商平台、大型超市聯手，在電商網絡企業平台搭建應急特需專用通道，保障老人、母嬰等特殊人群的生活物資需求
美團公司副總裁毛方表示，針對配送能力不足問題，美團買菜上線了社會集單服務，以居民小區為單位開通服務，優先覆蓋封閉小區多，配送能力壓力大的重點區域。美團還從全國各地調集1000多名熟練分揀人員到上海，近期還將增大這批人員調入力度。
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