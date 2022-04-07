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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.189% 見近6周低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.77點子至0.18845%，是2月25日後最低，當日報0.18399%。對上一次連跌5日是2月10日，當日拆息報0.18%。

港元現報7.8381元升值1點子，曾貶值最多11點子，報7.8393元，亦曾升值最多11點子，報7.8371元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.04649%；1星期HIBOR升0.18點子至0.07042%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.0881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.16點子至0.5081%；6個月期HIBOR升2.07點子至0.97661%；12個月期HIBOR升0.42點子至1.72821%。

美元指數現報99.545貶值0.054點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.446%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2576%，連續6日收窄，利差是2019年10月18日後最低，當日差距為-0.2885%。

對上一次連續6日收窄，是2022年3月15日，當日利差報-0.168%。

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