聯儲局考慮每月縮表至多950億美元，官員們支持未來進行至少一次幅度50基點的加息，美期亞股下跌，美10年期債息回落至2.5844厘。恒指今早低開170點後，曾倒升156點，低位跌291點，半日高低波幅448點。