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恒指半日跌289點 美10年債息回落至2.5844厘 北水第2日流入

聯儲局考慮每月縮表至多950億美元，官員們支持未來進行至少一次幅度50基點的加息，美期亞股下跌，美10年期債息回落至2.5844厘。恒指今早低開170點後，曾倒升156點，低位跌291點，半日高低波幅448點。

恒指半日跌289點或1.31%，報21791點，成交金額650億元；國指跌111點或1.46%，報7497點。恒生科技指數收報4490點，跌2.12%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、李寧（2331）、中電（0002）貢獻恒指較多。騰訊（0700）收報375.6元，跌1.42%；阿里巴巴（9988）收報106.4元，跌1.12%；友邦（1299）收報81.8元，跌0.85%。

藍籌5隻升，58隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升0.5%，收報161.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.2%，收報64.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.2元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報38.3元，跌5.08%。

恒指跌穿10天線(21960.6點)。科指跌穿10天線(4564.26點)。

北水南下合計淨流入6.45億元，較上日增加1.17%，連續第2日流入，累計流入12.82億元。南水北上合計淨流出14.74億元人民幣，較上日減少72.3%，連續第2日流出，累計流出67.95億元。

破頂股表現

破頂股包括，伊泰（3948）創52周高，見9.89元，收報9.66元，升0.73%；思捷（0330）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升9.09%；阜豐集團（0546）創52周高，見3.52元，收報3.44元，升1.47%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.35元，收報2.33元，升3.56%。

破底股方面

破底股包括，保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.15元，跌0.66%；賞之味（8096）見52周低0.082元，收報0.086元，跌15.69%。

異動股

上升異動股，包括，和鉑醫藥（2142）收報4.25元，升14.86%；香港航天科技（1725）收報20.75元，升14.14%；意馬國際（0585）收報0.58元，升13.73%；東銀國際（0668）收報0.195元，升11.43%；思捷（0330）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升9.09%；太陽國際（8029）收報0.39元，升8.33%；遠東酒店（0037）收報0.64元，升6.67%；開拓藥業（9939）收報0.62元，升6.07%；雍禾醫療（2279）收報14.68元，升5.92%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.201元，升5.79%；德琪醫藥（6996）收報7.5元，升4.17%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）見52周低0.082元，收報0.086元，跌15.69%；世紀聯合（1959）收報0.5元，跌12.28%；思摩爾（6969）收報16.66元，跌8.76%；佳兆業美好（2168）收報8元，跌8.68%；中建富通（0138）平上市低位0.16元，收報0.16元，跌8.57%；寰宇娛樂（1046）收報0.54元，跌8.47%；匯通達（9878）收報43.2元，跌8.28%；維珍妮（2199）收報4.38元，跌7.98%；聯易融（9959）收報7.12元，跌6.68%；松齡（1989）收報0.495元，跌6.6%；好孩子（1086）收報1.04元，跌6.31%。

 

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