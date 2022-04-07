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財經花生｜foodpanda同林海峰教你點先叫做「pro」

人人成日都講「pro」，究竟點先可以叫做「pro」？外賣配送平台foodpanda最新邀請神級司儀林海峰（Jan）以兩分鐘嘅獨白短片，用最貼地嘅口吻同大家解讀真正嘅「pro」，仲要話畀大家知「有態度先會做到咁 pro！」

林海峰分享話：「今次同 foodpanda 合作話畀大家知咩叫做『pro』！做事又或者嗌外賣，要令人覺得夠專業夠醒目，對唔同事物就要有所執著，堅持自己固有態度，為自己揀最正最好嘅，先會真正稱得上為 pro！」

幾個月無得堂食，仲未識得點嗌外賣先係至 pro？無論嗌心水美食外賣，定係日常需要嘅生活百貨，登記全新pandapro都一律享有無限次免運費，兼享一連串餐廳、生活百貨、自取及堂食等高達六折優惠！

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文：祖師

 

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