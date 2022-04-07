亞洲一站式供應鏈金融平台FreightAmigo，其平台連接出口信用保險局的「出口信用保險」服務，為出口商提供更全面出口信用保險保障，只需一鍵便即可連接保險安排。保險不設營業額最低門檻，在香港持有有效商業登記證並經營出口業務的公司均可申請。
「出口信用保險」所承保的並不是貨物本身，而是應收帳款。隨著中美貿易戰、歐債危機、疫情衝擊等事件，持續對環球市場及貿易造成影響，同時也加大出口商的壞帳風險，購買「出口信用保險」便可減輕因壞帳導致的損失。
FreightAmigo創辦人兼總監謝凱澄表示，這次能夠與香港出口信用保險局合作，為客戶提供賠償率高達90%的保障，能有效降低出口商的供應鏈管理風險。香港出口信用保險局總監趙民忠則表示，信保局致力履行促進出口貿易及支持本地出口商的重任。是次與FreightAmigo合作，將一如既往協助企業克服不同挑戰及捉緊出口市場機遇，並致力支援出口商跨越難關。
其他報道
Twitter創辦人首條Tweet NFT再被拍賣 索價逾3億元
恒指半日跌289點 美10年債息回落至2.5844厘 北水第2日流入
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.189% 見近6周低
上海將與電商平台合作保障物資需求 美團：將調集1000人到上海
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)