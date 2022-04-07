「出口信用保險」所承保的並不是貨物本身，而是應收帳款。隨著中美貿易戰、歐債危機、疫情衝擊等事件，持續對環球市場及貿易造成影響，同時也加大出口商的壞帳風險，購買「出口信用保險」便可減輕因壞帳導致的損失。

FreightAmigo創辦人兼總監謝凱澄表示，這次能夠與香港出口信用保險局合作，為客戶提供賠償率高達90%的保障，能有效降低出口商的供應鏈管理風險。香港出口信用保險局總監趙民忠則表示，信保局致力履行促進出口貿易及支持本地出口商的重任。是次與FreightAmigo合作，將一如既往協助企業克服不同挑戰及捉緊出口市場機遇，並致力支援出口商跨越難關。

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