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FreightAmigo與信保局合作 連接出口信用保險服務

亞洲一站式供應鏈金融平台FreightAmigo，其平台連接出口信用保險局的「出口信用保險」服務，為出口商提供更全面出口信用保險保障，只需一鍵便即可連接保險安排。保險不設營業額最低門檻，在香港持有有效商業登記證並經營出口業務的公司均可申請。

「出口信用保險」所承保的並不是貨物本身，而是應收帳款。隨著中美貿易戰、歐債危機、疫情衝擊等事件，持續對環球市場及貿易造成影響，同時也加大出口商的壞帳風險，購買「出口信用保險」便可減輕因壞帳導致的損失。

FreightAmigo創辦人兼總監謝凱澄表示，這次能夠與香港出口信用保險局合作，為客戶提供賠償率高達90%的保障，能有效降低出口商的供應鏈管理風險。香港出口信用保險局總監趙民忠則表示，信保局致力履行促進出口貿易及支持本地出口商的重任。是次與FreightAmigo合作，將一如既往協助企業克服不同挑戰及捉緊出口市場機遇，並致力支援出口商跨越難關。

 

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