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恒指半日跌535點 跌穿20天線 見兩周低 北水暫第二日流入增1.8倍

恒指今早低開183點，高位跌183點，低位跌628點，低見21243.79點，是3月28日21202.69點後最低，半日高低波幅444點。

恒指半日跌535點或2.45%，報21336點，成交金額621億元；國指跌221點或2.96%，報7268點。恒生科技指數收報4247點，跌3.97%，曾低見4215.25點，是3月16日3608.91點後最低。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。長和（0001）、恒生（0011）、恒安（1044）貢獻恒指較多。

騰訊（0700）收報358.8元，跌2.92%；阿里巴巴（9988）收報99.85元，跌3.81%；友邦（1299）收報82.3元，跌2.49%。

藍籌3隻升，63隻下跌，0隻無升跌。恒安（1044）升0.41%，收報36.65元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌7.22%，收報13.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報22.15元，升1.14%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報190.9元，跌11.37%。

恒指跌穿20天線(21452.23點)；科指續低於20天線(4433.36點)。

北水南下合計淨流入9.62億元，較上日增加185.6%，連續第2日流入，累計流入12.98億元，對上一次連續2日淨流入是2022年3月21日。南水北上合計淨流出57.82億元人民幣，較上日增加821.62%，連續第4日流出，累計流出123.39億元。

蘇州二手房限售由5年放寬至3年。合景泰富（1813）收報3.31元，跌7.8%；寶龍地產（1238）收報2.62元，跌8.71%；新城發展（1030）收報4.49元，跌7.23%；龍光地產（3380）收報2.7元，跌7.53%；時代中國（1233）收報3.16元，跌8.41%；中海外（0688）收報25.95元，跌2.99%；龍湖（0960）收報41.9元，跌2.9%；華潤置地（1109）收報38.35元，跌2.66%；碧桂園（2007）收報6.25元，跌5.73%。

乘聯會：中國3月廣義乘用車零售銷量按年減少10.9%，Tesla按月增16.5%。吉利（0175）收報11.22元，跌6.5%；比亞迪（1211）收報224.4元，跌5.87%；廣汽集團（2238）收報6.5元，跌4.69%；東風集團股份（0489）收報5.66元，跌3.41%；長城汽車（2333）見52周低10.32元，收報10.84元，跌10.71%；北京汽車（1958）收報2.5元，跌2.72%；小鵬汽車（9868）收報101.4元，跌8.81%；五菱（0305）收報1.06元，升1.92%；理想汽車（2015）收報98.35元，跌6.69%；蔚來集團（9866）收報149.1元，跌8.81%。

多間公司公布業績，績前表現如下，紫金礦業（2899）收報12.74元，跌2%。海信家電（0921）收報7.2元，跌1.37%。

中海油（0883）A股定價10.8元，集資最多322億元。收報11.28元，跌3.26%。

正榮地產（6158）：上海封城礙如期付息或掀違約，涉約4.13億元。收報0.74元，跌7.5%。

長城汽車（2333）上月新能源車銷售增逾一成。見52周低10.32元，收報10.84元，跌10.71%。

蔚來（9866）3款電動車下月加價，公司稱原材料壓力增。另，因上海封城宣布停產。收報149.1元，跌8.81%。

京東（9618）增上海生鮮食品庫存，調配首批2000名速遞員到助配送。收報220.6元，跌0.81%。

俄鋁（0486）：不同意澳氧化鋁廠管理層決定，冀維持營運當地廠房。收報4.32元，跌5.05%。

耀才證券（1428）料去年度稅後純利按年倒退兩成。收報1.44元，跌5.26%。

會計師公會譴責中國醫療網絡（0383）執董江木賢。收報0.08元，無升跌。

包浩斯（0483）料全年最多賺逾53%，2至3月實體店銷售跌62%。第四財季同店銷售按年跌29%。收報0.6元，升9.09%。

舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨1.2億件，按年跌8.1%。見52周低105.8元，收報108.8元，跌6.61%。

越秀地產（0123）首3個月合同銷售額按年跌45%。收報8.93元，升0.9%。

大唐集團（2117）3月合約銷售額按年跌19.8%。收報4.08元，無升跌。

興業物聯（9916）自曝誤將5000萬存款為控股股東持股公司擔保。收報0.92元，無升跌。

寶龍地產（1238）3月合約銷售額按年跌54.7%。收報2.62元，跌8.71%。

安德利果汁（2218）發盈喜，料首季淨利潤增最多1.7倍。收報6.14元，無升跌。

利郎（1234）：首季「LILANZ」產品零售額按年錄中至高單位數增長。收報3.81元，跌0.78%。

瑞房（0272）首季合約物業銷售額按年跌3.6%。收報1.19元，無升跌。

富力（2777）首季總銷售收入跌56%。收報3.22元，跌4.45%。

東風汽車（0489）首3個月銷量增4%。收報5.66元，跌3.41%。

騰訊（0700）支持的車隊管理初創G7據報考慮來港IPO，籌約5億美元。收報358.8元，跌2.92%。

碧瑤綠色（1397）：已為固廢收費商機早作準備，對Webb持股歡迎。收報0.5元，跌1.96%。

破頂股表現

破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見1.57元，收報1.55元，升20.16%；中國黃金國際（2099）創52周高，見32.8元，收報30.6元，無升跌；山東黃金（1787）創52周高，見17.88元，收報17.76元，升1.02%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，收報51.8元，跌0.38%；伊泰（3948）創52周高，見10.66元，收報10.42元，無升跌；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.62元，收報8.49元，升2.29%；越秀交通基建（1052）創52周高，見5.46元，收報5.21元，跌2.25%；思捷（0330）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升6.36%；阜豐集團（0546）創52周高，見3.65元，收報3.62元，升5.85%。

破底股方面

破底股包括，雲南水務（6839）創上市新低，見0.59元，收報0.6元，跌3.23%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.03元，收報7.11元，跌9.66%；金力永磁（6680）創上市新低，見22.65元，收報23.2元，跌3.53%；國藝（8228）創上市新低，見0.035元，收報0.036元，跌5.26%；比亞迪電子（0285）見52周低15.06元，收報15.22元，跌4.4%；IGG（0799）見52周低3.17元，收報3.18元，跌5.64%；周生生（0116）見52周低8.75元，收報8.75元，跌1.57%；長城汽車（2333）見52周低10.32元，收報10.84元，跌10.71%；中華煤氣（0003）見52周低9.15元，收報9.17元，跌1.19%；遠見控股（0862）見52周低0.141元，收報0.152元，跌9.52%；舜宇（2382）見52周低105.8元，收報108.8元，跌6.61%；煤氣（0003）見52周低9.15元，收報9.17元，跌1.19%；創科實業（0669）見52周低109.4元，收報110.8元，跌3.65%；潤啤（0291）見52周低40.8元，收報42.3元，跌5.37%；華潤啤酒（0291）見52周低40.8元，收報42.3元，跌5.37%；專業旅運（1235）見52周低0.165元，收報0.165元，跌7.3%；德昌電機（0179）見52周低10.1元，收報10.2元，跌2.11%；宏光（6908）見52周低4.3元，收報4.32元，跌5.68%；交銀國際（3329）見52周低1.13元，收報1.13元，跌0.88%；中車時代電氣（3898）見52周低25.45元，收報25.95元，跌6.49%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.37元，升2.78%；英皇娛樂（0296）見52周低0.64元，收報0.64元，跌3.03%；筆克遠東（0752）見52周低1.02元，收報1.04元，跌0.95%；信和酒店（1221）見52周低2元，收報2元，跌5.66%。

異動股

上升異動股，包括，培力控股（1498）創52周高，見1.57元，收報1.55元，升20.16%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.032元，升14.29%；開拓藥業（9939）收報0.63元，升13.45%；新希望服務（3658）收報2.57元，升10.3%；包浩斯（0483）收報0.6元，升9.09%；金輝（0137）收報1.31元，升6.5%；思捷（0330）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升6.36%；阜豐集團（0546）創52周高，見3.65元，收報3.62元，升5.85%；佳民（8519）收報0.081元，升5.19%；鳳祥（9977）收報1.45元，升5.07%；銀建國際（0171）收報0.46元，升4.55%。

下跌異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.04元，跌14.89%；佳兆業健康（0876）收報0.067元，跌14.1%；禪遊科技（2660）收報2.1元，跌12.5%；贛鋒鋰業（1772）收報95.5元，跌12.47%；香港航天科技（1725）收報18.76元，跌12.13%；嗶哩嗶哩（9626）收報190.9元，跌11.37%；HMVOD（8103）收報1.45元，跌11.04%；長城汽車（2333）見52周低10.32元，收報10.84元，跌10.71%；WAC（8619）收報0.081元，跌10%。

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