許正宇以視像形式於會上指出，港交所(00388)將與業界接觸，當局亦準備提供配套，如放寬市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提升市場流動性，便利交易。

他稱下一步將研究改善企業上市條件，支持需要大量資金投入研發但未有盈利的企業融資，亦會盡快落實交易所買賣基金(ETF)互聯互通。

此外，許正宇表示，當局未來會研究開發電子債券交易平台，政府今年將發行不少於150億元通脹掛鈎債券(iBond)等，按證公司亦將發行約4.5億美元基建融資證券化產品讓投資者認購。

會上許正宇被議員問到本港疫情後如何重建海外市場對本港的信心及吸引人才，他表示，政府在疫情下透過多個渠道推廣香港市場，包括舉行線上活動，聚焦海外投資者，指他們對香港港虛擬資產發展有查詢。他又認為，本港的稅務寬免政策較鄰近地區有優勢。

許正宇強調，本港的金融監管制度成熟，外匯儲備充足，即使本港兩年來受新冠肺炎疫情及地緣政治等不穩定因素影響，金融系統仍堅韌及穩健，資金進出亦無異常。他指，當局會繼續拓展市場，加強與內地合作，以及維持香港國際金融中心地位。

其他報道

蘋果確認開始在印度生產iPhone 13

【有片：埋身擊】投資者宜待美通脹數據 再判斷澳元紐元能否回升

【有片：選股王】中銀香港可取

長汽工廠據報產能受限唯未停產

恒指半日跌535點 跌穿20天線 見兩周低 北水暫第二日流入增1.8倍

滬指跌穿3200點 創板指失守2500點

Twitter行政總裁：馬斯克不會加入董事會

乘聯會：3月新能源車零售按年增1.3倍 建議向燃油車減稅或補貼

深圳市政府︰按市場化等原則處置恒大等房企債務風險

港元拆息全線向上 港元貶至7.84見近兩年半低 1個月HIBOR終止6連跌

知乎今日招股 入場費5232元

世茂多隻境內債跌超過2成

乘聯會：預計4月產銷增量潛力不大 零售預計大幅低於3月

蘇州二手房限售由5年放寬至3年

乘聯會：中國3月廣義乘用車零售銷量按年減少10.9% Tesla按月增16.5%

小鵬汽車跌穿紅底 一度挫逾10％ 理想汽車亦失守100元

恒大地產3間公司股權被凍結

馬斯克提議將twitter改名為titter

內地3月通脹升至1.5%、PPI降至升8.3% 均高過預期