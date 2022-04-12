moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由升轉跌

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.3點子至0.18538%。

港元現報7.8382元無升跌，曾貶值最多8點子，報7.839元，亦曾升值最多7點子，報7.8375元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.05512%；1星期HIBOR升0.49點子至0.07839%；2星期HIBOR升0.8點子至0.09875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.50845%；6個月期HIBOR升0.65點子至0.99446%；12個月期HIBOR升1.66點子至1.78815%。

美元指數現報100.055升值0.123點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3286%，終止連續1日擴闊，利差是2022年4月08日後最低，當日差距為-0.3294%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月31日，當日利差報-0.1439%。

 

其他報道

REDD：世茂提議將1隻境內私募債延長一年 上調票息

馬斯克據報原有計劃爭取Twitter董事會席位

世貿預計受俄烏戰爭影響 今年世界貿易增長減半 拖累全球GDP增長

南京再鬆綁限購措拖 內房先升後回

本田擬斥逾3000億推電動車 年產200萬輛

A股開市靠穩 多隻遊戲股升停板

恒指高開70點 科指升1.3% 心動升14% B站升12%

上海稱疫情防控要「嚴字當頭、一嚴到底」 全力保持從嚴從緊

港股ADR升114點 夜期高水219點 美期亞股跌 美10年債息2.82厘

「股神」拍檔芒格大幅減持阿里巴巴

高通脹、儲局緊縮預期 道指跌413點 標指、納指連跌兩日