港元現報7.8382元無升跌，曾貶值最多8點子，報7.839元，亦曾升值最多7點子，報7.8375元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.05512%；1星期HIBOR升0.49點子至0.07839%；2星期HIBOR升0.8點子至0.09875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.50845%；6個月期HIBOR升0.65點子至0.99446%；12個月期HIBOR升1.66點子至1.78815%。

美元指數現報100.055升值0.123點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3286%，終止連續1日擴闊，利差是2022年4月08日後最低，當日差距為-0.3294%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月31日，當日利差報-0.1439%。

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