俄羅斯稱將繼續入侵烏克蘭，刺激油價上升，但亞股美期則向上，恒指今早低開126點，曾跌最多178點，其後倒升最多86點，高低波幅265點。三大指數暫連升兩日。
恒指半日升33點或0.16%，報21352點，成交金額505億元；國指升35點或0.5%，報7300點。恒生科技指數收報4255點，升0.14%。
騰訊（0700）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。
藍籌30隻升，34隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升3.98%，收報11.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.27%，收報60.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報35.1元，升2.48%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報196.9元，跌6.59%。
恒指續低於10天線(21841.27點)及20天線(21682.1點)。科指10天線(4465.58點)跌穿20天線(4493.27點)。
北水南下合計淨流入23.34億元，較上日增加37.05%，連續第4日流入，累計流入44.42億元，對上一次連續4日淨流入是2022年3月23日。南水北上合計淨流出20.22億元人民幣，終止單日流入。
鳳凰衛視（2008）台灣站5月關站，國台辦：打壓兩岸交流又一惡行。收報0.375元，跌1.32%。
匯豐19日起恢復大部分香港網點的正常服務。匯控（0005）收報53.3元，跌0.09%。
大摩料快手（1024）股價未來60日跑贏大市，加強對未成年人監管對公司影響微。收報62元，升2.23%。
食肆堂食時間據報延至10時，放寬至4人。餐飲股大多無升跌，有變動的大家樂（0341）收報12.7元，跌0.47%；譚仔國際（2217）收報3.17元，升1.6%。
中海油（0883）A股IPO超購233倍。收報11.5元，升3.98%。
東風（0489）37億增持汽車金融合資公司75%。收報5.65元，跌0.35%。
12隻中概股納入美國第四批除牌臨時名單。新濠國際發展（0200）收報6.36元，跌3.34%。
普京稱談判無進展將續入侵烏克蘭。油價向上。中石油（0857）收報4.07元，升3.04%；中海油（0883）收報11.5元，升3.98%。
HKTVmall上月訂單金額按月跌16%，早前曾預告創新高。香港科技探索（1137）收報6.7元，跌1.47%。
復星國際（0656）近58億元售美國產險公司ATG，料蝕近6.2億。收報8.13元，跌0.97%。
中國市監管據報批准《電子煙》強制性國家標準。思摩爾（6969）收報17.3元，升6.92%。
貿易通（0536）：今年首季表現與去年相差不大，惟第五波疫情不利報關業務。收報1.18元，升0.85%。
中糧家佳康（1610）上月豬肉均價跌56%至11.86元人幣。收報3.36元，升0.6%。
華潤置地（1109）3月合同銷售額按年跌20%。收報38.5元，升1.58%。
先施（0244）：在深水埗分店向長者派快檢包，冀助抗疫情。收報0.335元，無升跌。
MaiCapital獲證監會批准，可管理投資達100%的虛擬資產。華科資本（1140）收報0.58元，跌1.69%。
賀一誠：周邊地區疫情持續，料五一黃金周旅客量有問題。濠賭股新濠國際發展（0200）收報6.36元，跌3.34%；美高梅中國（2282）收報4.48元，跌1.97%；澳博（0880）收報3.38元，跌1.74%；永利澳門（1128）收報5.15元，跌1.72%；銀河娛樂（0027）收報45.2元，跌0.22%；金沙中國（1928）收報17.68元，跌1.12%。
破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見2元，收報1.9元，升2.7%；神華（1088）創52周高，見26.45元，收報26.25元，升3.55%；兗煤（1171）創52周高，見25.6元，收報24.85元，升6.2%；中煤能源（1898）創52周高，見7.23元，收報7.21元，升6.81%；伊泰（3948）創52周高，見11.78元，收報11.64元，升7.98%；思捷（0330）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升7.83%；同方友友（1868）創52周高，見0.55元，收報0.47元，跌1.05%。
破底股包括，榮昌生物（9995）創上市新低，見38元，收報38.1元，跌6.5%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.74元，收報13.38元，升2.92%；煤氣（0003）見52周低9.05元，收報9.08元，跌0.44%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.73元，升4.29%；中車時代電氣（3898）見52周低24.55元，收報24.7元，跌3.52%；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.35元，跌1.46%；中視金橋（0623）見52周低0.83元，收報0.88元，升3.53%；賞之味（8096）見52周低0.082元，收報0.083元，跌3.49%。
異動股
上升異動股，包括，皓天財經（1260）收報0.32元，升12.28%；齊合環保（0976）收報1.1元，升12.24%；匯聚科技（1729）收報1.01元，升8.6%；中國波頓（3318）收報3.3元，升8.55%；合富輝煌（0733）收報1.53元，升8.51%；伊泰（3948）創52周高，見11.78元，收報11.64元，升7.98%；思捷（0330）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升7.83%；中盈盛達（1543）收報1.99元，升7.57%；寶寶樹集團（1761）收報0.73元，升7.35%；佳兆業健康（0876）收報0.075元，升7.14%。
下跌異動股，包括，比高（8220）收報0.27元，跌14.29%；中建富通（0138）收報0.162元，跌9.5%；HMVOD（8103）收報1.16元，跌8.66%；世紀聯合（1959）收報0.46元，跌8%；嗶哩嗶哩（9626）收報196.9元，跌6.59%；盛諾集團（1418）收報0.2元，跌6.54%；榮昌生物（9995）創上市新低，見38元，收報38.1元，跌6.5%；明發（0846）收報0.29元，跌6.45%；金匯（8160）收報0.06元，跌6.25%。
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