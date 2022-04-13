擁有LV、Fendi等品牌奢侈品巨擘LVMH公布，今年首季總銷售額達180億歐元（約1661億港元），按年增長29%，勝市場預期增長18%。
按產品劃分，季內多個產品類別銷售錄雙位數增幅，其中時裝及皮革產品收入錄91.23億歐元，較去年同期67.38億歐元，上升35%，屬升幅最強勁類別。其次為精品零售，上季收入按年升30%至30.4億元。另香水及化妝品銷售錄19.05億歐元，按年增加23%；鐘錶及珠寶收入則升24%至23.38億歐元。
然而，上季僅酒品銷售按年錄得8%單位數升幅，銷售額為16.38億歐元，主要由於供應鏈受限所致。
集團指，上季美國和歐洲市場實現雙位數收入增長；儘管中國在上月實施封城等防疫限制，仍無阻亞洲市場季內業務持續增長。集團續指，目前正密切關注烏克蘭等地事態發展，首要是確保當地員工安全，並為他們提供所需的財務等援助。
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