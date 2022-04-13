恒指收市升55點或0.26%，報21374點，成交金額1002億元，較上日減少21.93%，是4月1日946億元成交後最少；國指升50點或0.69%，報7314點。恒生科技指數收報4268點，升0.45%。

騰訊（0700）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌36隻升，28隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.71%，收報14.68元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.13%，收報5.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報64元，升5.52%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報202.6元，跌3.89%。

恒指受制於20天線(21683.17點)。科指10天線(4466.89點)跌穿20天線(4493.93點)。

北水南下合計淨流入29.25億元，較上日增加71.76%，淨流入金額是3月23日45.6億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入50.33億元，對上一次連續4日淨流入是3月23日。南水北上合計淨流出4.98億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

潤地（1109）上月權益合同銷售118億人幣，首季售樓跌32%。收報38.75元，升2.24%。

渣打（2888）香港下周二起全線分行營業時間回復正常。收報51.5元，跌0.29%。

今早及隔晚消息股表現

鳳凰衛視（2008）台灣站5月關站，國台辦：打壓兩岸交流又一惡行。收報0.39元，升2.63%。

匯豐19日起恢復大部分香港網點的正常服務。匯控（0005）收報53.3元，跌0.09%。

大摩料快手（1024）股價未來60日跑贏大市，加強對未成年人監管對公司影響微。收報64元，升5.52%。

食肆堂食時間據報延至10時，放寬至4人。

中海油（0883）A股IPO超購233倍。收報11.46元，升3.62%。

東風（0489）37億增持汽車金融合資公司75%。收報5.69元，升0.35%。

12隻中概股納入美國第四批除牌臨時名單。新濠國際發展（0200）收報6.59元，升0.15%。

普京稱談判無進展將續入侵烏克蘭。油價向上。中石油（0857）收報4.03元，升2.03%；中海油（0883）收報11.46元，升3.62%。

HKTVmall上月訂單金額按月跌16%，早前曾預告創新高。香港科技探索（1137）收報6.79元，跌0.15%。

復星國際（0656）近58億元售美國產險公司ATG，料蝕近6.2億。收報8.15元，跌0.73%。

中國市監管據報批准《電子煙》強制性國家標準。思摩爾（6969）收報16.64元，升2.84%。

貿易通（0536）：今年首季表現與去年相差不大，惟第五波疫情不利報關業務。收報1.16元，跌0.85%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉均價跌56%至11.86元人幣。收報3.39元，升1.5%。

先施（0244）：在深水埗分店向長者派快檢包，冀助抗疫情。收報0.335元，無升跌。

MaiCapital獲證監會批准，可管理投資達100%的虛擬資產。華科資本（1140）收報0.59元，無升跌。

賀一誠：周邊地區疫情持續，料五一黃金周旅客量有問題。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.59元，升0.15%；美高梅中國（2282）收報4.56元，跌0.22%；澳博（0880）收報3.44元，無升跌；永利澳門（1128）收報5.18元，跌1.15%；銀河娛樂（0027）收報45.5元，升0.44%；金沙中國（1928）收報18.16元，升1.57%。

破頂股表現

破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見2元，收報1.49元，跌19.46%；紫金礦業（2899）創52周高，見13.86元，收報13.7元，升8.04%；招金礦業（1818）創52周高，見9元，收報8.99元，升11.12%；山東黃金（1787）創52周高，見18.12元，收報17.84元，升1.59%；神華（1088）創52周高，見26.45元，收報26.15元，升3.16%；兗煤（1171）創52周高，見25.6元，收報25.05元，升7.05%；中煤能源（1898）創52周高，見7.27元，收報7.14元，升5.78%；伊泰（3948）創52周高，見12.28元，收報11.96元，升10.95%。

破底股方面

破底股包括，榮昌生物（9995）創上市新低，見35.95元，收報36.4元，跌10.67%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.54元，收報2.61元，升0.38%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.51元，收報0.52元，無升跌；翠華控股（1314）創上市新低，見0.189元，收報0.191元，跌1.04%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.73元，收報6.8元，跌3%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.74元，收報12.92元，跌0.62%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；煤氣（0003）見52周低9.05元，收報9.05元，跌0.77%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.335元，跌11.84%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.73元，升4.29%；中車時代電氣（3898）見52周低23.85元，收報24.3元，跌5.08%；耐世特（1316）見52周低4.37元，收報4.48元，跌2.4%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.86元，跌1.15%；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.37元，無升跌；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，無升跌；中視金橋（0623）見52周低0.83元，收報0.87元，升2.35%；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌；賞之味（8096）見52周低0.071元，收報0.076元，跌11.63%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）收報0.082元，升22.39%；佳兆業資本（0936）收報0.3元，升17.65%；匯聚科技（1729）收報1.09元，升17.2%；華融金控（0993）收報0.145元，升15.08%；招金礦業（1818）創52周高，見9元，收報8.99元，升11.12%；伊泰（3948）創52周高，見12.28元，收報11.96元，升10.95%；創勝集團醫藥（6628）收報28.15元，升10.82%；合富輝煌（0733）收報1.56元，升10.64%；思捷（0330）創52周高，見1.28元，收報1.27元，升10.43%；齊合環保（0976）收報1.08元，升10.2%；皓天財經（1260）收報0.31元，升8.77%。

下跌異動股，包括，培力控股（1498）創52周高，見2元，收報1.49元，跌19.46%；比高（8220）收報0.26元，跌17.46%；指尖悅動（6860）收報0.34元，跌17.07%；德琪醫藥（6996）收報7.02元，跌14.18%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.335元，跌11.84%；賞之味（8096）見52周低0.071元，收報0.076元，跌11.63%；HMVOD（8103）收報1.13元，跌11.02%；榮昌生物（9995）創上市新低，見35.95元，收報36.4元，跌10.67%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.026元，跌10.34%；國藝（8228）平上市低位0.03元，收報0.031元，跌8.82%。

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