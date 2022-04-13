集團指出，第一季度的小宗散貨貨運市場在強勁的供求基本因素推動下，明顯較去年同期強勁。集團預計，在基本性的供應限制、船隊幾乎沒有提速空間，以及近年來非常有限的報廢量，為乾散貨運市場提供結構性的長期支持，加上健康的長期需求前景等因素，集團對市場未來持樂觀態度。

集團透露，其第二季的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已有75%及92%按日均租金23970美元及31250美元獲訂約。今年下半年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已有26%及35%按日均租金16440美元及21590美元獲訂約；下半年的訂約中較舊的長期合約佔較高比例，而這些合約的租金較現貨市場租金低，集團認為根據往年情況，在今年餘下時間以高於第一季的租金訂定新的貨運合約及長期合約的機會甚高。

此外，集團於首季已出售四艘小靈便型乾散貨船。近數個月來，隨著資產價格迫近歷史高位，集團減慢購船步伐，並預計今年的購船活動將較去年減少。目前擁有121艘小靈便型及超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，我們營運合共約260艘貨船。

從宏觀數據來看，集團指出，首季全球小宗散貨裝載量按年增長約12%，建築材料是主要動力。集團認為，全球基礎設施開支的增加及中國國內房地產建設限制有所放鬆，將在今年餘下時間支持對小宗散貨的需求。

由於烏克蘭及俄羅斯的出口均受到阻擾，3月份黑海穀物出口量減少，導致年初至今的穀物裝載量按年下降3%，集團預計今年黑海穀物出口將大幅減少。這阻擾也引發全球糧食安全問題，尤其是在中國，這可能進一步有利於海運貿易。南美穀物出口目前正在回升，集團預計這將支持第二季度的乾散貨運需求。

今年首季的煤炭裝載量按年下降1%。1月份的煤炭裝載量減少14%，主要是由於印度尼西亞的煤炭 出口禁令所導致。然而，自解除禁令後看到租賃查詢大增，以及歐洲國家的需求增加帶動噸位航距需求上升， 集團預計這些國家在整個今年期間將增購俄羅斯以外地區的煤炭。

今年首季鐵礦石裝載量按年下降3%，原因是季節性天氣影響巴西及澳洲主要生產商的採礦作業，以及農曆新年假期及北京在舉辦冬奧期間實施排放控制。集團預計，今年中國鋼鐵產量將保持在2021年的水平，並預期中國的鋼產量將在第二季度反彈。

隨著貿易流向的變化及全球糧食和能源安全問題，預計今年的需求，特別是對小宗散貨、穀物及煤炭的需求， 將保持強勁，更高的噸位航距需求將進一步推動乾散貨市場。 最近包括上海在內的主要城市的封鎖，或會對需求產生短期的負面影響。然而，一旦放寬限制，經濟活動恢復正常，以及政府為實現國家增長目標所實施的政策，將會在今年稍後時間為市場提供支持。

此外，預計國際海事組織及歐盟的燃油效率法規將令貨船航速自2024年起開始被迫降低，這將進一步減少貨船供應，集團預計，屆時其自有船隊中約有73艘貨船將配備降低功率裝置。

太平洋航運全日收報4.23元，升3.42%。

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