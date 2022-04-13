國際貨幣基金會（IMF）因應澳門發出最新評估指，當地受新冠肺炎疫情影響而受到打擊，但是政策上的強力回應有助穩定就業、消費、確保市民健康及安全。澳門在博彩業部分復甦下，經濟在2021年已反彈18%，料當地經濟復甦之路持續，料隨著境外旅客逐步回流及本地需求支持下，今、明兩分別有望錄得15.5%及23%增長，長遠會按年約增長3.5%。
IMF又指，澳門的經濟多元化未能快速推進，澳門的經常賬仍然會隨著旅客再臨時而回復至疫情前水平。澳門的經濟在較弱的服務輸出環境下，反映了當地過度依賴博彩業支持發展。若然政府的經濟多元化策略予以落實，料有望減少經濟遇到的震蕩。其相信，潘門在進行多元化發展時，有需要進行多措並舉的結構改革，以填補技能的空隙及克服障礙，當中要投資營造技能所需基建、改進公共機構的有效性，及改善營商環境。與大灣區融合，正好給予澳門機會去接觸到具技能的人力資源。在促進金融業發展同時，有需要確保金融的穩定性，及強化監管及監督架構。
其預計，在海外旅客逐步回流、加上短期內本地需求轉強、伴隨新賭牌所帶動的新投資，及進一步融合大灣區，均有助促進中期增長。但是依當地經濟在疫情期間的情況，料最快也要到2025年才能夠回復至疫情前水平。
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