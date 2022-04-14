中國社科院金融研究所副所長張明發表文章稱，當前中國經濟正面臨史無前例的新冠疫情與國際地緣政治衝突相互交織的雙重衝突之下，應高度警惕短期內經濟增速過快下行的風險，儘量避免收縮性的政策，儘快出台擴張性的政策。
張明稱社科院：警惕明年滯脹 應儘快出台擴張性政策
，出口目前已經初顯疲態，全球市場對醫療物資、醫療設備與遠程辦公設備的進口需求的下降，及人民幣有效匯率的強勁升值，在未來都可能導致中國出口增速的下行。認為，本輪疫情對短期內中國經濟成長的衝擊將非常顯著，包括消費、工業生產和投資。
張明表示，無論是全球經濟還是中國經濟，未來都可能面臨滯漲的威脅；需警惕2023年中國面臨滯漲壓力的考驗，應儘快實施更具擴張的貨幣政策與財政政策。
張明建議，需同時進行降準與降息，並通過發行大規模的特別國債，進行重大的十四五規劃期內的基礎設施投資，並對受疫情衝擊嚴重的企業與家庭進行補貼。
同時，亦應實施逆周期宏觀審慎監管政策，即適當放鬆對金融機構的各項監管舉措；並應該放鬆具有收縮性的監管政策。
貨幣政策方面，張明稱，勿認為中美10年國債息差已經反轉，中國的貨幣政策就沒有放鬆空間；考慮到人民幣有效匯率指數居於歷史最強，只要能夠容忍人民幣兌美元匯率的適度貶值，就自然可以顯著下調無風險長期利率。
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