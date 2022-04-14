張明稱社科院：警惕明年滯脹 應儘快出台擴張性政策

，出口目前已經初顯疲態，全球市場對醫療物資、醫療設備與遠程辦公設備的進口需求的下降，及人民幣有效匯率的強勁升值，在未來都可能導致中國出口增速的下行。認為，本輪疫情對短期內中國經濟成長的衝擊將非常顯著，包括消費、工業生產和投資。

張明表示，無論是全球經濟還是中國經濟，未來都可能面臨滯漲的威脅；需警惕2023年中國面臨滯漲壓力的考驗，應儘快實施更具擴張的貨幣政策與財政政策。

張明建議，需同時進行降準與降息，並通過發行大規模的特別國債，進行重大的十四五規劃期內的基礎設施投資，並對受疫情衝擊嚴重的企業與家庭進行補貼。

同時，亦應實施逆周期宏觀審慎監管政策，即適當放鬆對金融機構的各項監管舉措；並應該放鬆具有收縮性的監管政策。

貨幣政策方面，張明稱，勿認為中美10年國債息差已經反轉，中國的貨幣政策就沒有放鬆空間；考慮到人民幣有效匯率指數居於歷史最強，只要能夠容忍人民幣兌美元匯率的適度貶值，就自然可以顯著下調無風險長期利率。

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