消保局指，環聯在2017年就欺詐性營銷信用評分和相關信用產品達成和解，支付受害人1390萬美元賠償和300萬美元罰款，並承諾向客戶提示借貸方不太可能會採用其信貸評分、明確告知客戶在定期支付訂閱產品或服務，和提供取消服務簡便方法。

不過在2020年6月，消保局通知環聯指公司仍然違反命令，並從事其他違法行為。CFPB主任Rohit Chopra稱，環聯是一個失控的屢犯者，擔心公司的高層不願意或沒有能力合法經營其業務。當局要求，法院命令環聯向客戶退還款項、就不當收益作出補償，以及支付民事罰款等。

環聯回應，消費者金融保護局指控沒有根據。公司和當局在2017年達成協議後，已提交了計劃，詳細説明將如何遵守命令，但當局沒有履行作出回應的義務。在當局沒有任何形式的指導下，公司仍採取行動執行命令。該行並指消保局高層拒絕與公司會面，只是以新聞稿和推文來尋求新聞頭條。

其他報道

騰訊網遊加速器下月底起將停止對外服遊戲加速

龍湖智慧服務在港IPO據報獲批 擬集資78億

消費券大贏家｜八達通去年商戶倍升盈利增28% 流通卡量反減440萬張

【有片：埋身擊】恒指國指長假後料難擺脫區間 或需待議息後走勢才明朗

【有片：選股王】海爾智家受惠消費升級需求

俄富豪阿巴莫域治約546億資產據報已遭凍結

降準預期、國常會部署促消費 恒指半日升79點 北水連續第5日流入

【多相有片】匯豐保險再邀姜濤 宣傳財富增值保險產品

下周四放寬堂食至4人 晚市延至10點 餐飲股個別發展

滬深三大指數半日個別走 上證穩守3200點 創板指獨憔悴

李澤楷：期望下任特首讓市民安居樂業

安徽淮北推臨時購房優惠 首套房最高可獲6萬人幣獎勵

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

能源局稱經濟持續穩定恢復 3月全社會用電量按年增速降至3.5%

摩通增加撥備 稱通脹、俄烏戰爭引發經濟衰退可能性升

政府計劃立法規管眾籌 許正宇：杜絕危害國家安全的集資 研發牌或登記等

社科院：警惕明年滯脹 應儘快出台擴張性政策

易居稱不太可能獲得所需資金以兌付2022年美元債券

阿里巴巴曾跌4.7% 早前報道稱中紀委查螞蟻 涉周江勇受賄案

中紀委據報直接調查螞蟻集團