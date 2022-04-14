美國消費者金融保護局周二宣布，起訴信貸資料公司環聯（美：TRU）及其前消費者互動部門高層John Danaher，指環聯未有遵守在2017年達成的和解協議，並繼續使用欺騙性的數碼暗黑設計模式（dark patten），即在產品介面設計運用技巧，令消費者無意中購買其服務，並隱藏信訊令客戶難以取消服務。
消保局指，環聯在2017年就欺詐性營銷信用評分和相關信用產品達成和解，支付受害人1390萬美元賠償和300萬美元罰款，並承諾向客戶提示借貸方不太可能會採用其信貸評分、明確告知客戶在定期支付訂閱產品或服務，和提供取消服務簡便方法。
不過在2020年6月，消保局通知環聯指公司仍然違反命令，並從事其他違法行為。CFPB主任Rohit Chopra稱，環聯是一個失控的屢犯者，擔心公司的高層不願意或沒有能力合法經營其業務。當局要求，法院命令環聯向客戶退還款項、就不當收益作出補償，以及支付民事罰款等。
環聯回應，消費者金融保護局指控沒有根據。公司和當局在2017年達成協議後，已提交了計劃，詳細説明將如何遵守命令，但當局沒有履行作出回應的義務。在當局沒有任何形式的指導下，公司仍採取行動執行命令。該行並指消保局高層拒絕與公司會面，只是以新聞稿和推文來尋求新聞頭條。
其他報道
消費券大贏家｜八達通去年商戶倍升盈利增28% 流通卡量反減440萬張
【有片：埋身擊】恒指國指長假後料難擺脫區間 或需待議息後走勢才明朗
降準預期、國常會部署促消費 恒指半日升79點 北水連續第5日流入
能源局稱經濟持續穩定恢復 3月全社會用電量按年增速降至3.5%
政府計劃立法規管眾籌 許正宇：杜絕危害國家安全的集資 研發牌或登記等
阿里巴巴曾跌4.7% 早前報道稱中紀委查螞蟻 涉周江勇受賄案