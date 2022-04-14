moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美國消保局控環聯未遵協議 續欺詐性營銷

美國消費者金融保護局周二宣布，起訴信貸資料公司環聯（美：TRU）及其前消費者互動部門高層John Danaher，指環聯未有遵守在2017年達成的和解協議，並繼續使用欺騙性的數碼暗黑設計模式（dark patten），即在產品介面設計運用技巧，令消費者無意中購買其服務，並隱藏信訊令客戶難以取消服務。

消保局指，環聯在2017年就欺詐性營銷信用評分和相關信用產品達成和解，支付受害人1390萬美元賠償和300萬美元罰款，並承諾向客戶提示借貸方不太可能會採用其信貸評分、明確告知客戶在定期支付訂閱產品或服務，和提供取消服務簡便方法。

不過在2020年6月，消保局通知環聯指公司仍然違反命令，並從事其他違法行為。CFPB主任Rohit Chopra稱，環聯是一個失控的屢犯者，擔心公司的高層不願意或沒有能力合法經營其業務。當局要求，法院命令環聯向客戶退還款項、就不當收益作出補償，以及支付民事罰款等。

環聯回應，消費者金融保護局指控沒有根據。公司和當局在2017年達成協議後，已提交了計劃，詳細説明將如何遵守命令，但當局沒有履行作出回應的義務。在當局沒有任何形式的指導下，公司仍採取行動執行命令。該行並指消保局高層拒絕與公司會面，只是以新聞稿和推文來尋求新聞頭條。

其他報道

騰訊網遊加速器下月底起將停止對外服遊戲加速

龍湖智慧服務在港IPO據報獲批 擬集資78億

消費券大贏家｜八達通去年商戶倍升盈利增28% 流通卡量反減440萬張

【有片：埋身擊】恒指國指長假後料難擺脫區間 或需待議息後走勢才明朗

【有片：選股王】海爾智家受惠消費升級需求

俄富豪阿巴莫域治約546億資產據報已遭凍結

降準預期、國常會部署促消費 恒指半日升79點 北水連續第5日流入

【多相有片】匯豐保險再邀姜濤 宣傳財富增值保險產品

下周四放寬堂食至4人 晚市延至10點 餐飲股個別發展

滬深三大指數半日個別走 上證穩守3200點 創板指獨憔悴

李澤楷：期望下任特首讓市民安居樂業

安徽淮北推臨時購房優惠 首套房最高可獲6萬人幣獎勵

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

能源局稱經濟持續穩定恢復 3月全社會用電量按年增速降至3.5%

摩通增加撥備 稱通脹、俄烏戰爭引發經濟衰退可能性升

政府計劃立法規管眾籌 許正宇：杜絕危害國家安全的集資 研發牌或登記等

社科院：警惕明年滯脹 應儘快出台擴張性政策

易居稱不太可能獲得所需資金以兌付2022年美元債券

阿里巴巴曾跌4.7% 早前報道稱中紀委查螞蟻 涉周江勇受賄案

中紀委據報直接調查螞蟻集團

 