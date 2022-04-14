法案亦規定，禁止中介人、合作人或管理公司自行招攬或接受博彩者，或其他博彩實體現金、籌碼或其他款項的存款。同時新增「不法接受存款罪」，觸犯者可判處二至五年徒刑。同時，政府提到，在修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（俗稱博彩法），及今次提交《娛樂場幸運博彩經營業務制度》法案之外，擬優化博彩信貸業務環境，並有意檢討《娛樂場博彩或投注信貸》法律，在規管賭枱底等不法活動同時，進一步完善監管。

根據《娛樂場幸運博彩經營業務制度》法案最初文本要求，博彩中介及股東、行政管理機關成員及主要僱員、合作人，及持有管理公司5%或以上者，須在管理合同有效期內維持適當資格。博彩中介公司的資本要求為1000萬澳門元，50%或以上要由澳門永久居民持股。博彩中介人可以收取佣金方式，向一間博介提供服務，但禁止透過未經許可的其他人從事業務、與博企按賭收分成、向博企承包地方經營，甚至接收存款。博彩中介合同須以書面定立，連同合作人名單要交由經濟財政司批准。

按照該法案，博彩監察協調局須於每年11月30日，訂定每一承批公司可與訂立博彩中介合同的博彩中介數目上限。管理公司方面，若股權有5%或以上變動，及主要負責人有變，須預先獲經濟財政司批准。如犯事者為不合規範的法人，可處罰款每日250至1.5萬澳門元，最高可判罰600日至700日罰金，甚至被勒令解散。

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