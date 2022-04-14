該局指出，客運量上升主要由於香港居民外遊人數增加所致。月內前往東南亞及中國內地的離境旅客量錄得最明顯升幅。但是新冠肺炎疫情導致航班數量減少，貨運量因而下跌，當中出口及進口貨運量與去年同月相比錄得雙位數跌幅。月內以往來北美及歐洲的整體貨運量跌幅最為顯著。

於今年首三個月，機場客運量上升41.7%至25.1萬人次，貨運量及飛機起降量則分別按年跌9.2%及1%至100萬公噸及3.021萬架次。在過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別增加70.4%及13.1%至140萬人次及14.45萬架次，貨運量則上升7.1%至490萬公噸 。

同時，國際機場協會公布，香港國際機場成為2021年全球最繁忙貨運機場。去年香港國際機場貨運量達500萬公噸，較2020年上升12.5%。機管局商務執行總監陳正思表示，「我們很高興香港國際機場成為2021年全球最繁忙貨運機場，維持其領導地位。儘管疫情嚴重影響全球航班運作，但亦產生對電子商貿及醫療物資運送的殷切需求。憑藉機場廣闊的航空貨運網絡，加上高效專業的貨運服務營運商，機場貨運量於2021年錄得雙位數增幅。機管局對機場空運業務長遠發展充滿信心，並會繼續與業務夥伴緊密合作，以提升表現」。

其他報道

澳門立法規範博彩中介人不許包場收存款 擬檢討博彩信貸法律

渣打擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務

莎莎上季香港同店銷售升22.6% 擬年內再減店舖

永嘉首季同店銷售按年跌22%

台積電：維持產能吃緊看法及不降價 首季高效運算收佔高於智慧型手機

迅銷中期多賺近四成 上調全年純利預測至1900億日圓

安踏：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%

王思聰微博稱證監應嚴查「連花清瘟膠囊」生產商以嶺藥業 惟之後修改帖文

IWG調查：若需每周5天辦公室工作 近半員工辭職

港股明休市 今反覆升143點 成交不足990億 北水流入亦減67% 恒指全周跌1.6%