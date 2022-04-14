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機管局：3月客運量按年增61%至9.4萬人次 撤抵港令後增77航班

香港機場管理局公布，香港國際機場3月份的航空交通量。月內機場客運量為9.4萬人次，按年躍升61.3%，但仍遠低於2019年疫情前水平。月內貨運量及飛機起降量分別錄得35.2萬公噸及9870架次，分別按年下跌11.4%及7.3%。港府於4月1日撤銷航班從九個國家抵港的禁令。於4月1日至13日期間，香港國際機場處理共251班載客航班，較3月19日至31日期間增加77班。

該局指出，客運量上升主要由於香港居民外遊人數增加所致。月內前往東南亞及中國內地的離境旅客量錄得最明顯升幅。但是新冠肺炎疫情導致航班數量減少，貨運量因而下跌，當中出口及進口貨運量與去年同月相比錄得雙位數跌幅。月內以往來北美及歐洲的整體貨運量跌幅最為顯著。

於今年首三個月，機場客運量上升41.7%至25.1萬人次，貨運量及飛機起降量則分別按年跌9.2%及1%至100萬公噸及3.021萬架次。在過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別增加70.4%及13.1%至140萬人次及14.45萬架次，貨運量則上升7.1%至490萬公噸 。

同時，國際機場協會公布，香港國際機場成為2021年全球最繁忙貨運機場。去年香港國際機場貨運量達500萬公噸，較2020年上升12.5%。機管局商務執行總監陳正思表示，「我們很高興香港國際機場成為2021年全球最繁忙貨運機場，維持其領導地位。儘管疫情嚴重影響全球航班運作，但亦產生對電子商貿及醫療物資運送的殷切需求。憑藉機場廣闊的航空貨運網絡，加上高效專業的貨運服務營運商，機場貨運量於2021年錄得雙位數增幅。機管局對機場空運業務長遠發展充滿信心，並會繼續與業務夥伴緊密合作，以提升表現」。

 

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