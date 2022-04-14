一批於今年三月底未能如期發布經審計2021年全年業績的內房股，陸續定下派成績表日期。當中受核數師辭任及內地封城影響的寶龍地產（1238）及寶龍商業（9909）同時公布於4月28日舉行董事會會議，以刊發經審核的2021年度業績及末期息。寶龍系原預計在不遲於5月15日前列發2021年度業績。
此外，明發集團（0846）指核數師已完成2021年度的業績審計工作，業績亦已於2022年4月14日經審核委員會審閱及獲董事會批准，亦與在3月底公布的未經審核業績相同。
大發地產（6111）則指，核數師已完成2021年度的業績審計工作，僅若干部分作進一步更新，其餘與未經審計的2021年業續無重大變動。
其他報道
馬斯克以每股54.2美元向Twitter提全購 料涉資逾3100億元
按證公司：百分百擔保個人特惠貸款計劃優化措施下周二生效 匯豐同日推計劃
人行：將適時降準 今年首季房地產開發貸月均多增1500億人幣
機管局：3月客運量按年增61%至9.4萬人次 撤抵港令後增77航班
台積電：維持產能吃緊看法及不降價 首季高效運算收佔高於智慧型手機
王思聰微博稱證監應嚴查「連花清瘟膠囊」生產商以嶺藥業 惟之後修改帖文
港股明休市 今反覆升143點 成交不足990億 北水流入亦減67% 恒指全周跌1.6%