財政司司長陳茂波說：「鑑於第五波疫情已逐步改善，我們重啓首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作。考慮到市場利率上升，我們決定把這批綠色零售債券的最低息率上調，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。」

今次綠債發行，認購期由4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或中央結算認購債券。綠債將於5月18日發行，翌日在聯交所上市，並可在二手市場買賣。發債所得資金，會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。政府會每年就募集資金的分配情況和綠色項目的預期環境效益提供資訊。

政府發言人表示，為方便市民認購零售綠色債券並提供更多的認購渠道選擇，是次發行保留了過往政府零售債券採用的多種渠道。然而，政府呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購零售綠債，既響應環保，減少用紙，也可以減少社交接觸。

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