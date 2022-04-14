貨運方面，國泰在3月份運載約9.72萬公噸貨物，按年增加16.6%，較2019年同期跌47.5%。3月內的貨物收入噸千米數按年跌28.4%，較2019年同期減少65.6%。今年首3個月，載貨量按年跌13.8%，運力下跌49.2%，而貨物收入噸千米數則下跌50.3%。

受內地疫情致多地封城影響，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，4月份的貨運運力續受現行運作限制影響，將與3月份相若。國泰將積極增加長途貨運航班的運力，有限度恢復前往歐洲的貨機航班，包括於4月中重投服務的法蘭克福貨機航班，並預期上海當地疫情會令其出口量將大幅減少。

然而，隨著跨境貨車運輸的樽頸得到緩解，香港市場的空貨量需求應能逐步恢復，而由其他市場經香港出口的貨運量仍然穩健。客運方面，由於現行的旅遊及運作限制依然嚴格，僅只能輕微增加客運運力。

他又指，3月份的經營環境依然非常嚴峻。月內的客運運力仍處於低位，相比疫情前的水平不足2%。貨運運力則較1月份的最低位恢復逾40%，但亦只達疫情前水平的 29%。

林紹波表示，由於在3月份旅客不得經香港國際機場轉機、以及就9個國家實施的禁飛令，因此偏重香港的離境客運需求。

國泰指，樂見上述兩項限制已於4月1日解除。解禁後首班國泰客機於3月31日由倫敦啟程，接載264名乘客於翌日抵港。集團於3月份亦需下調前往中國內地，尤其是上海的客運運力，以配合當地收緊的防疫措施。

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