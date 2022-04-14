貨運方面，公司貨運業務包括常規情形下的客機貨運業務（主要為客機腹艙業務）和非常規情形下的客機貨運業務（主要為「客改貨」業務），且該業務已交由中國貨運航空獨家經營。3月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年下降17.75%。

東航今日收報2.67元，升1.91%。

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