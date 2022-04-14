東航（0670）公布，3月公司客運運力投入（按可用座公里計）按年下降62.35%，其中國內、國際、地區航線客運運力投入分別下降63.07%、38.8%和11.48%；旅客周轉量（按客運人公里計）按年下降69.32%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別下降70.01%、 16%和35.91%；客座率為59.43%，下降13.5個百分點，其中國內、地區航線客座率分別下降13.88個百分點和14.55個百分點，國際航線客座率上升13.38個百分點。
貨運方面，公司貨運業務包括常規情形下的客機貨運業務（主要為客機腹艙業務）和非常規情形下的客機貨運業務（主要為「客改貨」業務），且該業務已交由中國貨運航空獨家經營。3月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年下降17.75%。
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