歐央行表示，APP的每月淨購買量，將維持上次會議公布的規劃，4月的資產購買規模為400億歐元(約3410億港元)，5月為300億歐元(約2557億港元)，而6月為200億歐元(約1705億港元)，並在第三季完成。第三季的淨購買量調整，將取決於數據及前景評估。

歐央行一如預期，將關鍵利率維持不變，並重申在開始加息後的一段較長時間內，仍繼續將APP計劃的到期證券全部本金進行再投資，並在必要時繼續維持此操作，以保持充足的貨幣寬鬆程度。

歐央行重申，關鍵利率的任何調整，都將在APP淨購買結束後的一段時間內進行，並且將循序漸進。至於已於上月底停止的抗疫緊急買債計劃（PEPP）淨資產購買操作，到期證券本金再投資將至少延續至2024年底。

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