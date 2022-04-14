歐洲央行發表議息聲明，表示自上月會議以來的經濟數據，強化了第三季結束資產購買計劃（APP）的預期，淨資產購買操作應在第三季完成。展望未來，歐洲央行的貨幣政策將取決於數據及不斷演化的前景評估。在目前高度不確定的情況下，歐央行將對貨幣政策保持選擇性及靈活性，調整方式將循序漸進。歐洲央行將採取一切必要行動，履行維持價格穩定及金融穩定的使命。
歐央行表示，APP的每月淨購買量，將維持上次會議公布的規劃，4月的資產購買規模為400億歐元(約3410億港元)，5月為300億歐元(約2557億港元)，而6月為200億歐元(約1705億港元)，並在第三季完成。第三季的淨購買量調整，將取決於數據及前景評估。
歐央行一如預期，將關鍵利率維持不變，並重申在開始加息後的一段較長時間內，仍繼續將APP計劃的到期證券全部本金進行再投資，並在必要時繼續維持此操作，以保持充足的貨幣寬鬆程度。
歐央行重申，關鍵利率的任何調整，都將在APP淨購買結束後的一段時間內進行，並且將循序漸進。至於已於上月底停止的抗疫緊急買債計劃（PEPP）淨資產購買操作，到期證券本金再投資將至少延續至2024年底。
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