內地嚴控未成年人打機時長及課金情況，繼一系列措施後，騰訊（0700）旗下網遊加速器昨晚公布，將於今年5月31日升級為「騰訊遊戲管家」，舊服務(即騰訊網遊加速器)將會逐步停止；升級後產品明確分開內地及海外市場，僅支持國服遊戲加速，其他海外伺服器並不適用。
去年7月以來，中央再度停批新遊戲版號。據內媒統計，最新一輪停批行動持續263天，雖然較上一次2018年時持續265天稍短，惟今次影響更為嚴重。2019年以來，即使遊戲版號正常發放，但數量持續下降。當中，去年累發遊戲版號755個，數量僅是2020年的54%、2019年的48%；與2017年相比則只有8%。另按騰訊業績顯示，公司2020年第三及第四季度的本土遊戲市場收入增長只有5%和1%，遠低於以往同期水平；反映即使遊戲商有一定「庫存」，財務表現仍有一定壓力。
內地事隔8個月後終恢復發放遊戲版號，市場認為，這意味遊戲行業的此輪調整或告一段落，未來將進入新的發展期。除了發展本土遊戲市場外，其他遊戲商也逐步開拓海外市場。於2021年第三季度，騰訊表明正在加大全球遊戲開發的投入，同時也在建立本地化發行及營運能力，以支持在多個地區的業務發展。在2021年第四季度，相較於本土遊戲市場的低速增長，騰訊在國際市場則錄得34%的高速增長，營收規模達到132億元人民幣。
伽馬數據發佈的《2021年中國遊戲產業報告》顯示，2021年，中國自主研發遊戲海外市場的實際銷售收入為180.13億美元，按年增長16.59%。並且從近五年的平均增長幅度看，中國遊戲出海份額正呈現穩定上升態勢。
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