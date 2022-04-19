德信指，該兩筆人民幣2.5億和3億元的存款為保證金帳戶，存在凍結、擔保或其他使用限制，公司用該保證金為供應商提供質押擔保。公司管理層須儘快提供進一步解釋和資料； 需公司提供所要求的跟進資料受包括中國杭州的內地多個省市的新冠肺炎疫情防控影響而進度落後；及鑒於上文所述，由於時間緊湊而羅兵咸現時尚未取得充分合適的解釋和資料且受中國新冠疫情影響，羅兵咸未能合理估計就集團有關2021年度業績完成所有審核工作所需時間。

集團指，由於中國因應近期新冠疫情反覆而實施的防控政策，集團的財務報告及審核程序受到不利影響，集團若干管理層及僱員在最近一波新冠疫情接受檢疫隔離；及就集團審核向第三方取得若干外部確認出現延誤，因此未能與羅兵咸就雙方接受的時間表達成共識，以就 集團截至2021年度業績完成審核。董事會認為，繼續進行工作及在切實可行的情況下盡快完成審核符合公司及其股東的最佳利益，因此董事會議決建議羅兵咸辭任核數師，以令公司可委聘另一名合資格外聘核數師在切實可行的情況盡快完成審核。經審慎周詳考慮後，羅兵咸同意辭任公司核數師，自2022年4月14日起生效。

有關該兩人筆銀行存款，德信指，該等銀行存款已獲該銀行確認為不受限制存款。然而，羅兵咸與該銀行的確認函處理部門隨後進行電話查詢，獲悉該部門並無處理銀行確認，而相關銀行賬號 屬於受限制存款類別。但事實上，該等銀行存款為附屬公司為公司一間供應商與該銀行的貸款所 作出的質押擔保，而附屬公司將就該等銀行存款取得1.67%的利息收入。另外，供應商亦願意就有關安排額外支付年化3%的擔保費。

集團指出，關於銀行詢證函不一致的情況，除於羅兵咸發出銀行確認前核實其中的資料外，詢證函發函及回收等工作均由羅兵咸處理， 在此過程中公司均未參與。公司已向該銀行提出澄清要求，但由於長江三角洲地區出現新冠疫情導致尚未取得答覆，在未獲得該銀行的進一步澄清及答覆前，公司無法解釋不符之處。

集團又強調，於2022年3月29日的2021年未經審核年度業績公告中，該銀行存款已分類為受限資金。截至2022年1月4日和1月6日，該筆受限資金也已經解除質押。因此該擔保事項並未對公司的營運造成不利影響凡。新任核數師開元信德則指，已收取集團管理層所提供相關該銀行存款的 說明及資料，並將進行指定的審核程序，以核實管理層的說明。

但集團已另發補充公告指，指上述兩筆存款的質押款證已由平安銀行歸還予公司，對公司未造成不利影響。惟公司未就該兩筆人民幣2.5億和3億元的存款所訂立的擔保協議而遵守有關質押及擔保的申報及公告規定，構成違反上市規則。為確保日後妥為遵守上市規則，本公司正採取補救措施。

此外，德信又公告，於4月18日（昨日）已將2022年到期的2億美元、11.875%優先票據所需資金悉數存入境外銀行賬戶，以悉數償還未償還本金額連同累計利息。集團認為到期贖回2022年票據並無對其財務狀況產生任何重大不利影響。

德信早市暫跌不足1%，報3.08元，早市高低位分別3.19元及3.02元。

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