內地疫情誘發經濟增長憂慮，恒指今早低開412點後，曾短暫收窄至跌326點，但其後跌幅擴大至621點，低見20896.43點，見超過1個月低，科指、國指亦見逾一周低，臨近收市恒指跌幅收窄，高低波幅295點。
恒指半日跌406點或1.89%，報21111點，成交金額684億元；國指跌176點或2.39%，報7208點。恒生科技指數收報4197點，跌2.84%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、創科實業（0669）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
騰訊（0700）收報364.8元，跌2.56%；阿里巴巴（9988）收報92.15元，跌3.51%；美團（3690）收報147.9元，跌4.7%；友邦（1299）收報78.4元，跌2.18%。
藍籌16隻升，48隻下跌，2隻無升跌。中石油（0857）升1.96%，收報4.16元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌11.46%，收報52.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.06元，升0.12%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報185.8元，跌9.81%。
恒指10天線(21683.49點)跌穿20天線(21735.21點)，恒指低於主要平均線之餘，亦曾跌穿保力加通道底20994點。科指低於10天線(4400.58點)、20天線(4478.99點)。
北水南下合計淨流入25.21億元，較上日增加168.09%，連續第6日流入，累計流入84.94億元，對上一次連續6日淨流入是2022年3月2日。南水北上合計淨流入1.86億元人民幣，終止連續1日流出。
人行上周五宣布降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣。工行（1398）收報4.71元，跌0.84%；建行（0939）收報5.72元，跌2.39%。
361度（1361）首季主品牌零售額錄高雙位數增長。收報4.12元，無升跌。
合景泰富（1813）去年純利挫逾六成，上市後首不派息。收報3.26元，跌7.65%。
易居（2048）未償還到期優先票據，觸發交叉違約。收報0.84元，跌4.55%。
上海電氣（2727）料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣。收報1.96元，跌1.01%。
比亞迪（1211）盈喜料首季純利最多增3倍。收報243.8元，升1.67%。
比亞迪電子（0285）發盈警，料料首季少賺最多85%，指疫下封城影響生產。收報14.92元，跌0.93%。
翠華（1314）2.64億向華潤出售總部，稱擬套現開新餐廳。收報0.195元，升2.63%。
德昌電機（0179）：受原料價上升及關廠影響，料全年盈利跌三成。收報10.36元，跌0.77%。
高鑫（6808）發盈警料全年度由盈轉虧，虧損最多9.5億。創上市新低，見2.38元，收報2.39元，跌7.72%。
阿里影業（1060）發盈喜，料財年淨利潤不少於4000萬人幣。收報0.69元，升1.47%。
恒隆地產（0101）：料武漢恒隆府於5月底預售。收報16.8元，跌1.06%。
龍光（3380）15億境內債獲展期15個月。收報2.52元，跌4.18%。
內地傳招行（3968）行長被查，觸發招行A股急跌逾7%。收報52.9元，跌11.46%。
嗶哩嗶哩（9626）直播部門據報或將整體裁員。收報185.8元，跌9.81%。
退出廣州多個舊改項目，時代中國（1233）回應：正常企業經營行為。收報3.01元，跌8.79%。
建業新生活（9983）：3月新增在管面積34萬平方米。收報4.16元，跌2.8%。
國航（0753）3月客運運力投入按年跌63%。收報5.73元，跌1.55%。
東航（0670）3月客運運力投入按年降約62%。收報2.67元，無升跌。
國泰航空（0293）上月載客3萬人次按年升65%，貨運力較最低位回升逾40%。收報7.57元，跌1.69%。
中國神華（1088）3月煤炭銷量按年跌8.3%。收報26.05元，跌0.95%。
渣打（2888）擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務。收報51.35元，跌0.1%。
莎莎（0178）上季香港同店銷售升22.6%，擬年內再減店舖。收報1.47元，升1.38%。
永嘉（3322）首季同店銷售按年跌22%。收報0.335元，無升跌。
迅銷（6288）中期多賺近四成，上調全年純利預測至1900億日圓。收報38.95元，升0.39%。
安踏（2020）：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%。收報89.4元，跌3.97%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.95元，收報4.87元，升8.71%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.9元，收報4.79元，升2.13%；電能實業（0006）創52周高，見52.55元，收報52.35元，跌0.19%；綠科科技（0195）創52周高，見0.206元，收報0.206元，升10.16%；思捷（0330）創52周高，見1.5元，收報1.47元，升4.26%。
破底股包括，榮昌生物（9995）創上市新低，見33.8元，收報34.5元，跌7.88%；陸慶（8052）創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌10%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.38元，收報2.39元，跌7.72%；國藝（8228）創上市新低，見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見11.12元，收報11.12元，跌6.08%；北控醫療健康（2389）見52周低0.08元，收報0.08元，跌1.23%；晨訊科技（2000）見52周低0.305元，收報0.325元，跌1.52%；煤氣（0003）見52周低9.01元，收報9.04元，跌0.66%；江山控股（0295）見52周低0.04元，收報0.04元，跌6.98%；理文造紙（2314）見52周低3.7元，收報3.75元，跌4.09%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.15元，收報0.16元，升1.27%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.87元，無升跌；味丹國際（2317）見52周低0.55元，收報0.61元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.56元，跌5.08%；保集健康（1246）見52周低0.14元，收報0.14元，跌0.71%。
異動股
上升異動股，包括，強泰環保（1395）收報0.178元，升24.48%；香港航天科技（1725）收報20.65元，升12.84%；米格國際（1247）收報0.58元，升11.54%；和鉑醫藥（2142）收報4.04元，升10.68%；綠科科技（0195）創52周高，見0.206元，收報0.206元，升10.16%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.95元，收報4.87元，升8.71%；福耀玻璃（3606）收報31.85元，升8.7%；君實生物（1877）收報54.8元，升8.62%；新疆新鑫（3833）收報1.61元，升8.05%；謝瑞麟（0417）收報1.08元，升8%；愛帝宮（0286）收報0.45元，升7.14%。。
下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.205元，跌25.45%；寶尊電商（9991）收報19.24元，跌12.55%；汽車之家（2518）收報51.4元，跌12.51%；招商銀行（3968）收報52.9元，跌11.46%；希望教育（1765）收報0.63元，跌10%；嗶哩嗶哩（9626）收報185.8元，跌9.81%；醫渡（2158）收報8.53元，跌9.74%。
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