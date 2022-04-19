內地疫情誘發經濟增長憂慮，恒指今早低開412點後，曾短暫收窄至跌326點，但其後跌幅擴大至621點，低見20896.43點，見超過1個月低，科指、國指亦見逾一周低，臨近收市恒指跌幅收窄，高低波幅295點。