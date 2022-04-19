該公司指出，在評稅年度結束前，錄得破記錄資金淨流入，可歸因於一直增長的「可扣稅自願性供款」供款額。3月份的強積金淨流入總額估算約62.7億港元，較「可扣稅自願性供款」推出以來的每月平均強積金淨流入總額高出約 50%（48.8%），而 2022年第一季的「可扣稅自願性供款」供款額預計將比以往季度「可扣稅自願性供款」平均供款水平高出200%以上。

雖然中、港股票自2022年以來月月輸，過去12個月也蝕足9個月，但依然最受強積金成員追捧。中、港股票3月份淨流入市佔率達到105.6%，第一季淨流入的市佔率亦達到三分之二。

香港獨立的強積金研究專家積金評級主席叢川普（Francis Chung）在今天發布其3月份的強積金資產類別資金流摘要時，特別指出可扣稅這誘因的方向正確，有效提升儲蓄，並呼籲推出更多退休儲蓄的激勵措施。

就算資金淨流入創新高，強積金總資產在 2022年第一季也縮水，跌至1.121萬億港元，是2020年11月以來最低水平。如計入強積金供款和市場回報，在3月份，460萬名強積金成員的平均賬戶結餘下跌1900港元至約24.4萬港元。2022年首季，每人仍損手約13300港元。

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