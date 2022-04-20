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軟銀機器人進行香港首筆投資 入股鎧耀5%

鎧耀環境衛生科技(Avalon SteriTech Ltd.)與軟銀機器人公布，軟銀將策略性注資鎧耀，軟銀將擁有鎧耀之消毒業務約5%的股權，是軟銀在香港的首筆投資，雙方未有披露交易細節。軟銀首席業務官吉田健一（Kenichi Yoshida）先生將加入其董事會。

雙方均持續看好機器人消毒技術強勁的市場需求，尤其在對抗新型冠狀病毒疫情期間。雙方指出，將以研發更多創新智能清潔產品及製定相關解決方案為目標，拓展香港以至全球市場。

在此之前，兩家公司已設立一家合資企業，開發用於清潔和生物淨化的產品和技術，專注於人工智能驅動的機器人清潔系統Whiz Gambit，並打入亞太地區，以至歐洲、中東和非洲地區市場，未來將進一步邁進澳州、阿聯酋和美國。鎧耀正考慮進行A輪融資以幫助為公司的增長計劃提供資金，並已在與潛在合作伙伴就進入新市場進行談判。

資料顯示，現時Whiz Gambit獲得各政府部門、酒店業、商業機構，以及醫療保健業廣泛採用，當中超過100部Whiz Gambit每天服務香港龐大的鐵路系統。

鎧耀預計，在今年底推出全新為公共交通行業而設計的消毒機器人。目前，鎧耀的公共交通消毒機器人於國泰航空和港鐵機場快線服務，負責日常消毒工作。

鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示，「我們很榮幸能夠與軟銀機器人深化戰略合作夥伴關係。軟銀作為機器人解決方案的全球領導者，我們自去年以來一直緊密合作，推動智能消毒解決方案應用，攜手實踐超越傳統的衛生概念，大大提升公共衛生標準。軟銀機器人的投資將積極帶動我們擴張國際市場，我們會繼續與各企業、政府部門和社會攜手合作，致力保障全球人類健康和福祉」。

軟銀機器人首席業務官吉田健一表示，「為發展最新機器人解決方案，軟銀機器人一直致力尋找創新業務，而我們相信股權投資是一種高效資本方式，有助軟銀在競爭激烈的機器人業界中鞏固市場地位。我們很高興能與鎧耀環境衛生科技進一步合作，是次注資將有效提升軟銀旗下消毒機器人產品類別。憑藉鎧耀在生物醫學領域的專長，將是雙方合資企業成功的關鍵」。

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