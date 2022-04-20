港交所（0388）舉辦走近上市公司系列峰會，首場聚焦保險行業，集團行政總裁歐冠昇致辭時指，香港作為區內保險中心的角色日益重要，現時有17家保險公司在港上市，截至去年底，其市值佔港股總市值的5.5%，據保監局數據，去年香港保費總額逾6000億港元。他表示，港交所將繼續發揮重要作用，為保險業的未來發展提供融資支援。
歐冠昇表示，在2021年，全球二十大保險公司當中，有13家在港營運，而在港上市的保險公司包括許多全球和內地的保險業巨頭，包括友邦保險（1299）、中國人壽（2628）、中國平安（2318）以及保誠（2378）等，而交易所亦歡迎所有創新或顛覆性的企業在港融資，包括綠色科技、生物科技、金融科技、保險科技等範疇的企業。他又提到，將於第三季推出全新投資者關係服務平台「投資服務通」（IR Connect），以增進上市公司與投資者及分析師之間的聯繫。
同場出席峰會的資本集團投資分析師林創斌表示，亞洲保險市場的獨特點在於其增長機遇，備受國際投資者關注，惟當中不同市場的成熟度及監管程度不同，因此有着不同的發展程度。他指出，目前保險行業仍處於傳統板塊，未見行業出現巨大顛覆，面對面銷售仍為主要渠道，反而產品有更多創新，包括短期壽險服務的推出。
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