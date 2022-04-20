據報，摩根大通仍是此次IPO的保薦人，但目前排名落後於瑞銀集團和中金公司。是次降格可能會降低摩根大通的佣金收入，但沒有跡象表明摩根大通亦失去其他投銀業務。

此前，摩根大通分析師下調了包括金山雲在內的28家科技公司的評級，稱中國互聯網行業短期內「不可投資」。包括摩根大通在內的跨國銀行的研究分析師理應獨立於各自的投資銀行業務。

金山雲已經在美國上市，市值約為10億美元。知情人士稱，香港IPO規模可能相對較小，約為1億美元。

摩根大通發言人不予置評，瑞銀和中金的媒體代表亦不予置評。金山雲在一份聲明中表示，無法就任何與擬議上市相關的事宜置評，「公司高度尊重研究的獨立性」。該公司表示，投資銀行的委任和排名要到上市前才會敲定，如果獲得委任，各個聯席保薦人承擔的責任是相同的。

知情人士稱，摩根大通的銀行家向金山雲的管理層作出了解釋，評級下調是由總體市場狀況而非基本面引發的，而金山雲尚未就交易做出最終決定。

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