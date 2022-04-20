廣東省訪澳旅客的核檢陰性證明，由今日起，會由原先24小時內持有陰性證明，放寬至48小時內取得陰性證明。澳門媒體報道，今早在關閘口岸已有不少旅客入境，並謂新措施較方便，有假期會再訪澳。六大濠賭股今日受惠措施調整，股價全面上升，普遍升逾2%，當中以新濠國際（0200）升幅最多，全日升5.09%，高見6.6元。
傑富瑞（Jefferies）的報告指，由於內地日均染疫人數逾3000人，上海佔比92%，料短期內甚至五一期間未必會放寬通關，亦不預期包括香港在內的大灣區會短期內免檢疫旅遊。不過，其仍預期銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）會受惠於被壓抑的需求重臨。摩根士丹利更直言，預期中、港、澳三地不會在短期內有重大放寬通關措施，料2022年及明年澳門賭收只會相當於2019年疫情前約30%及63%水平，除了金沙中國及銀娛在估值上，他們會給予「超配（Overweight）」評級之外，他們亦寧願選擇在東盟國家營運的菲律賓晨麗綜合渡假村所屬的Bloomberry及金界（3918）。
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