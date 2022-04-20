計劃招募了八間企業為創始客戶，當中包括友邦保險（1299）、香港機場管理局、DHL全球貨運物流、匯控（0005）、近鐵國際貨運、羅兵咸永道、渣打（2888）及太古（0019）。

行政總裁鄧健榮表示，「國泰航空於去年成為全球首批航空公司，承諾於2030年將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗百分之十的水平。很高興在政府部門及燃油供應商的鼎力支持下，實現於香港國際機場使用可持續航空燃油。除創始企業客戶外，亦歡迎所有企業參與」。

鄧健榮表示，「成立該計劃不單是與志同道合的機構攜手合作的關鍵一步，亦向相關供應商表達重要的需求訊息，即除了航空公司外，區內客、貨運的航空產業鏈以至最終用家，均對可持續航空燃油有濃厚興趣」。

計劃所用的可持續航空燃料以廢棄食用油及動物脂肪製成，由國泰航空的先導「企業可持續航空燃油計劃」燃油供應商中國石油及蜆殼提供。計劃所用的可持續航空燃油會通過現有的一般航空燃料加油基建設施，為未來於香港國際機場持續恒常供應可持續航空燃油提供寶貴的參考。

匯豐表示，歡迎國泰航空今天宣布成立「企業可持續航空燃油計劃」。作為創始企業客戶，匯豐希望透過支持航空運輸業使用可持續航空燃油，促進更廣泛應用可再生能源，減少商務旅遊及空貨運活動對氣候的影響。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐很高興獲得國泰航空的邀請，與多家志同道合的企業，共同推動香港成為粵港澳大灣區以至亞洲的可持續航空樞紐。這次合作是我們邁向淨零碳排放承諾的一部分。事實上，我們日常產生的碳足跡，不但影響銀行營運、採購決定，以及對客戶的支援，甚至左右整個香港達到淨零碳排放。匯豐的氣候目標緊貼《巴黎協定》，致力在2050年或之前將客戶融資組合碳排放淨額減少至零。我們的工作分為三方面，包括：透過融資支援客戶減碳；加快創新、推動大型氣候變化方案，積極建立全球合作夥伴，確保相關投資能夠用於真正可持續的項目；以身作則，於2030年或之前，將集團業務及供應鏈達到淨零碳排放」。

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