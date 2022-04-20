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陽光房地產：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長

陽光房地產（0435）公布3月底止第三季度數據，物業組合的租用率溫和改善至95%，按季提高0.5個百份點。寫字樓物業的租用率自2021年底的93.3%，上升至94.3%；零售物業的租用率則輕微下降0.5個百分點，降至96.6%。寫字樓及零售物業均錄7%或以上續租租金負增長。

其整體現行租金於3月底止為每平方呎45.8元，按年微跌0.3元。這反映仍然充滿挑戰的營商環境，寫字樓及零售物業組合於回顧季度，分別錄得7.6%及7%的續租租金負增長。灣仔大新金融中心於3月底錄得穩定的91.4%租用率，現行租金為每平方呎42.9元。同時上環Strand 50的租用率改善至97.7%，現行租金為每平方呎32.3元。九龍區方面，隨著與美容業相關之租戶相繼進駐，豐怡中心的租用率回升至80.4%；惟鑒於疫情持續，其空置單位之空租期將較預期為長。

零售物業方面，上水中心購物商場及新都城一期物業的租用率於今年3月底分別為94.8%及98%，分別按季升0.2個百分點及下跌1.3個百分點，現行租金則為每平方呎100.2元及55.1元。然而，上水中心之空置率因應佔用出租樓面7.5%的稚園租戶遷出，預料將會上升。

 

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