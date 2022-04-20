其整體現行租金於3月底止為每平方呎45.8元，按年微跌0.3元。這反映仍然充滿挑戰的營商環境，寫字樓及零售物業組合於回顧季度，分別錄得7.6%及7%的續租租金負增長。灣仔大新金融中心於3月底錄得穩定的91.4%租用率，現行租金為每平方呎42.9元。同時上環Strand 50的租用率改善至97.7%，現行租金為每平方呎32.3元。九龍區方面，隨著與美容業相關之租戶相繼進駐，豐怡中心的租用率回升至80.4%；惟鑒於疫情持續，其空置單位之空租期將較預期為長。

零售物業方面，上水中心購物商場及新都城一期物業的租用率於今年3月底分別為94.8%及98%，分別按季升0.2個百分點及下跌1.3個百分點，現行租金則為每平方呎100.2元及55.1元。然而，上水中心之空置率因應佔用出租樓面7.5%的稚園租戶遷出，預料將會上升。

其他報道

兗礦能源：商品煤首季銷量按年跌2.8%

阿里董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」

民航局：東航失事飛機記錄器嚴重受損 將科學嚴謹查明事故原因

傳阿里系內達摩院裁員三分一

林達控股本周五取消上市地位

五礦地產首季合約銷售額按年跌逾30%

國泰成立「企業可持續航空燃油計劃」 匯豐友邦等參與

廣東省放寬檢測陰性證明安排刺激賭股升逾2%

融創美元債未收到利息 惠譽撤銷對其評級

歌禮製藥：兩款新冠肺炎用藥料明年上市

調查顯示近半受訪餐廳擬今季要求員工放無薪假或裁員

連花清瘟膠囊生產商以嶺藥業：已保留證據並報案 王思聰微博已遭禁言

喜漾2房978萬沽 實呎2萬雙破頂

美10年債息創逾3年高 恒指反覆跌83點 失21000關 成交縮至不足千億

Canalys：首季全球智能手機出貨量跌11% 三星市佔按季升5個百分點

虛擬保險公司Blue料長遠由顧客推動行業發展

恒大據報五一黃金周推現樓優惠 鼓勵員工營銷

傳高管曹曉斌因病去世 科興：消息屬實