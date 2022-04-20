財匯局稱，核數師任命了一名估值師審查被收購方的公允價值。調查發現，該審查並無書面協議，核數師專家在審查中亦未處理上述商譽減值評估的問題。核數師亦沒有在核數師專家的工作中識別出這些缺失。

核數師並無就現金產生單位之公允價值減去棄置成本，以及其使用價值取得證據，根據規定，這兩個金額中較高者為用作減值評估的可收回金額。此外，核數師未能恰當理解或應用適用的財務匯報準則，以及在評估現金產生單位的可收回金額時採取適當的專業懷疑態度。

有關個案由兩間監管機構於2017年12月及2019年5月轉介至該局，該局隨後於2018年7月12日展開調查。

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