集團表示，今年第一季延續去年下半年復蘇趨勢，Club Med之營業額達33.68億元，按年增加5.06倍，並已恢復到2019年同期的約84.5%。Club Med容納能力按年增長1.39倍，約佔2019年同期的83%。全球平均入住率達約62.1%，按年增加25.2個百分點；與2019年同期相比，差距約8.4個百分點。第一季平均每日床位價格約1724.7元，較2021年同期和2019年同期分別增加61.5及19.5%。受益於持續改善的業務恢復程度、價值定價策略以及有效的成本節約措施，Club Med未經審計之淨利潤較去年同期大幅扭虧，且恢復至2019年同期的大部分水平。

三亞亞特蘭蒂斯的營業額達約3.8億元，按年減少1.6%。其中，截至2月底止兩個月期間，三亞亞特蘭蒂斯之營業額3.62億元，按年增長約44.3%。Omicron疫情爆發導致全國性的旅行限制收緊、客流下降，受此影響3月三亞亞特蘭蒂斯營業額按年減少87%。首季三亞亞特蘭蒂斯迎接遊客約110萬人次，按年減少約7%，客房平均每日房價達約2854元， 平均入住率達62.6%。

截至第一季底止，「托邁酷客生活方式平台」（托邁酷客中國）應用程式的累積下載量達260萬人次。托邁酷客中國錄得營業額約1.15億元，按年增長約87.5%。首季Thomas Cook英國錄得營業額約3.6億元，按年增長約8.44倍。

隨著各國持續解除旅行限制，集團於中國地區以外的業務持續復甦。從ClubMed全球預訂情況來看，由今年初至4月16日止，期內營業額較去年同期增加3.86倍，較2019年同期恢復至約92.9%。

復星旅遊文化今日收報10.56港元，無升跌。

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