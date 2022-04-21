恒指今早低開163點，高位跌24點，低位跌374點，低見20569.98點，是3月16日18584.04點後最低。半日高低波幅351點。科指亦曾挫3.6%，見3月16日後新低。

恒指半日跌364點或1.74%，報20580點，成交金額581億元；國指跌163點或2.31%，報6934點。恒生科技指數收報3987點，跌3.55%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、工行（1398）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，50隻下跌，1隻無升跌。招商銀行（3968）升1.69%，收報51.15元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌8.82%，收報54.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報77.9元，升1.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報30.5元，跌8.96%。

恒指10天線(21373.45點)20天線(21675.6點)50天線(22210.58點)100天線(23005.67點)200天線(24422.73點)250天線(25288.03點)

科指10天線(4279.2點)20天線(4437.95點)50天線(4736.47點)100天線(5240.54點)200天線(5940.92點)250天線(6368.1點)

北水南下合計淨流入0.63億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入11.8億元人民幣，終止連續3日流出。

大摩：中資科技股最不受長倉基金歡迎。騰訊（0700）收報347.2元，跌4.09%；阿里巴巴（9988）收報87.55元，跌3.47%；美團（3690）收報134.4元，跌7.25%。

中海油（0883）A股上市，曾升44%漲停。H股收報10.8元，跌3.23%。

美團（3690）遭創辦人減持，曾跌4.9%，收報134.4元，跌7.25%。

ASM PACIFIC（0522）首季盈利增57%，預計第二季收入升5.8%。收報77.9元，升1.96%。

內地核准3核電新建機組，據報投資近1200億。中廣核（1816）收報2.02元，跌2.42%。上海電氣（2727）收報1.87元，跌2.6%。東方電氣（1072）收報7.96元，跌0.87%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國建築（3311）收報9.1元，跌2.67%。中國聯通（0762）收報3.82元，跌1.04%。香港寬頻（1310）收報9.01元，跌0.44%。國藥控股（1099）收報16.88元，跌1.97%。

佳兆業健康（0876）全年經審核純利236萬，不派息。收報0.13元，升75.68%。

Club Med營業額大增5倍，復星旅文（1992）首季扭虧。收報10.8元，升2.27%。

中國華融（2799）3股東申請將內資股轉H股，為恢復公眾持股量舖路。收報0.385元，跌2.53%。

保利協鑫（3800）：首季淨利潤約30億人幣。收報2.49元，跌4.96%。

藥明巨諾（2126）治血癌研究申請獲批。收報7.85元，跌2.97%。

中國抗體製藥（3681）多發性硬化症藥物研究申請獲批。收報2.3元，升1.32%。

理想汽車（2015）：供應鏈影響4月生產，部分訂單延遲交付。收報93.6元，跌4.68%。

中電信（0728）首季純利升12%至72.23億元人民幣。收報3元，跌2.6%。

陽光房地產（0435）：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長。收報3.85元，無升跌。

兗礦能源（1171）：商品煤首季銷量按年跌2.8%。收報21.55元，跌2.49%。

阿里（9988）董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」。收報87.55元，跌3.47%。

五礦地產（0230）首季合約銷售額按年跌逾30%。收報0.76元，升1.33%。

國泰（0293）成立「企業可持續航空燃油計劃」，匯豐友邦等參與。收報7.41元，升0.27%。

歌禮製藥（1672）：兩款新冠肺炎用藥料明年上市。收報4.38元，跌6.61%。

破頂股表現

破頂股包括，泰凌醫藥（1011）創52周高，見0.43元，收報0.275元，升10%；中遠海能（1138）創52周高，見4.68元，收報4.56元，升2.7%。

破底股方面

破底股包括，雲南水務（6839）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌3.64%；榮昌生物（9995）創上市新低，見32.25元，收報32.55元，跌4.41%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.5元，收報2.51元，跌3.09%；易居企業（2048）創上市新低，見0.74元，收報0.75元，跌3.85%；江山控股（0295）創上市新低，見0.037元，收報0.04元，跌4.76%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌14.58%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.3元，收報1.33元，跌1.48%；時計寶（2033）創上市新低，見0.435元，收報0.445元，跌9.18%；金力永磁（6680）創上市新低，見21.35元，收報21.75元，跌3.33%；復旦張江（1349）見52周低3.28元，收報3.28元，跌2.38%；招商銀行（3968）見52周低49.5元，收報51.15元，升1.69%；信義玻璃（0868）見52周低16.88元，收報16.96元，跌0.82%；協鑫新能源（0451）見52周低0.142元，收報0.143元，跌5.3%；晨鳴紙業（1812）見52周低2.96元，收報2.97元，跌1.98%；中國有贊（8083）見52周低0.131元，收報0.133元，跌12.5%；德昌電機（0179）見52周低9.57元，收報9.75元，升1.25%；耐世特（1316）見52周低4.27元，收報4.27元，跌3.83%；國泰君安國際（1788）見52周低0.84元，收報0.84元，跌2.33%；海通國際（0665）見52周低1.33元，收報1.34元，跌2.19%；珠光控股（1176）見52周低1.21元，收報1.21元，跌1.63%；海螺創業（0586）見52周低20.8元，收報21.25元，跌0.93%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.13元，升75.68%；遠見控股（0862）收報0.16元，升23.08%；泰凌醫藥（1011）創52周高，見0.43元，收報0.275元，升10%；美聯工商舖（0459）收報0.139元，升8.59%；北控醫療健康（2389）收報0.089元，升7.23%；中國智能交通（1900）收報0.15元，升7.14%；東銀國際（0668）收報0.194元，升5.43%；合富輝煌（0733）收報1.58元，升5.33%；青島銀行（3866）收報3.57元，升5.31%；景福集團（0280）收報0.405元，升5.19%。

下跌異動股，包括，太平洋航運（2343）收報3.87元，跌17.83%；名仕快相（8483）收報0.067元，跌17.28%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌14.58%；國美（0493）收報0.395元，跌14.13%；環球實業科技（1026）收報0.129元，跌12.84%；中國有贊（8083）見52周低0.131元，收報0.133元，跌12.5%；匯安智能科技（8379）收報0.113元，跌12.4%；陸慶（8052）收報0.023元，跌11.54%；福萊特玻璃（6865）收報24.3元，跌11.48%；創勝集團醫藥（6628）收報23.85元，跌11.34%；中泛控股（0715）收報0.038元，跌9.52%。

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