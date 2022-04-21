報導稱，高盛在一次「非正式」討論期間曾向香港證監會示警，一些香港上市公司的股價在摩根士丹利開展大宗交易前不久出現異動。報道指，藥明生物（2269）股票在所涉交易之中，暫不清楚證監會是否曾對此進行過調查。

高盛和摩根士丹利的發言人對此不予置評。證監會沒有回覆查詢。

摩根士丹利2月時對外披露，監管機構和檢方正在調查其大宗交易業務的各個方面，承認公司正受到審查。

報道指，美國的調查人員一直在蒐集多家銀行的雇員以及外部基金經理的通訊記錄，試圖查明是否有銀行家不當地向投資者事先放出風聲，從而影響股價。

金融時報引述彭博數據稱，大摩在2020年至2021年間進行過9次與藥明生物股票有關的大宗交易。

報道未暗示藥明生物存在任何不當行為，藥明亦沒有回覆該報的查詢。

中國證券業監管機構此前曾要求摩根士丹利在華合資企業提供相關信息，並就這家美國投銀的大宗交易業務受到美國證券交易委員會(SEC)調查做出解釋。

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